Армения – Уэльс. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (18.11.2023)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Армении можно по 4.25. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.13. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.73.

Форма команд

Сборная Армении набирала очки в этой квалификации, но выйти со второго места у коллектива шансов очень мало. Сейчас команда имеет в своем активе семь очков и обязана побеждать Уэльс чтобы сравняться с ним по очкам. В случае очередной осечки, вероятнее всего армянские футболисты полностью потеряют шансы квалифицироваться. Два последних поединка Армении завершились поражениями от Северной Македонии (1:3) и Латвии (0:2).

Сборная Уэльса не показывала выразительной игры, но делит второе место с Хорватией и даже опережает бронзового призера ЧМ 2022 по дополнительным показателям. Коллектив набрал 10 очков и в случае выездной победы над Арменией, будет иметь неплохую позицию перед заключительным туром. В прошлой игре Уэльс переиграл Хорватию (2:1), а ранее в товарищеской встрече крупно обыграл Гибралтар (4:0).

Информация для ставок

Уэльс проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Армения победила лишь в двух матчах из десяти последних

Два из трех поединков между сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Армения находится не в лучших кондициях и вряд ли сможет набрать очки в этой игре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.