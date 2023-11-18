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Армения – Уэльс. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (18.11.2023)

вчера, 12:59
Уэльс

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Армении можно по 4.25. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6.

Отбор ЧЕ-2024
Армения
Уэльс
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
вчера, 17:00
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.563.821.80
Лига Ставок 4.40 3.70 1.81

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.13. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.73.

Форма команд

Сборная Армении набирала очки в этой квалификации, но выйти со второго места у коллектива шансов очень мало. Сейчас команда имеет в своем активе семь очков и обязана побеждать Уэльс чтобы сравняться с ним по очкам. В случае очередной осечки, вероятнее всего армянские футболисты полностью потеряют шансы квалифицироваться. Два последних поединка Армении завершились поражениями от Северной Македонии (1:3) и Латвии (0:2).

Сборная Уэльса не показывала выразительной игры, но делит второе место с Хорватией и даже опережает бронзового призера ЧМ 2022 по дополнительным показателям. Коллектив набрал 10 очков и в случае выездной победы над Арменией, будет иметь неплохую позицию перед заключительным туром. В прошлой игре Уэльс переиграл Хорватию (2:1), а ранее в товарищеской встрече крупно обыграл Гибралтар (4:0).

Информация для ставок

  • Уэльс проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Армения победила лишь в двух матчах из десяти последних
  • Два из трех поединков между сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Армения находится не в лучших кондициях и вряд ли сможет набрать очки в этой игре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.52 1.85 2.03 1.45 2.85
Лига Ставок 2.53 1.53 1.80 2.05 1.42 2.87
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Гости вполне могут и забить - ОЗ.
Гость
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