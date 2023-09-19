«Арсенал» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа ПСВ оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Арсенал» спустя несколько лет возвращается в Лигу Чемпионов и имеет хорошие шансы на бумаге на выход из группы. Тем не менее, «канонирам» необходимо доказывать свою силу на футбольном поле, а ПСВ обыграть не будет так просто, как кажется букмекерам. В двух прошлых турах чемпионата Англии «Арсенал» минимально обыграл на выезде «Эвертон» (1:0) и справился на своем поле с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

ПСВ уверенно прошел в групповой этап Лиги Чемпионов и намерен побороться за выход из него, несмотря на сложны соперников. Клуб из Нидерландов на данный момент занимает первое место с 12 очками, опережая сразу двух соперников по дополнительным характеристикам. Даже ничья для гостей стала бы неплохим результатом для уверенности в своих силах. В прошлом туре чемпионата ПСВ разгромил «Неймеген» (4:0), а ранее с тем же счетом одолел «Валвейк» (4:0).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСВ выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах

выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах «Арсенал» выиграл лишь один матч из пяти последних с ПСВ

Пять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» играет на своем поле и не должен иметь серьезных проблем с гостями из Нидерландов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.