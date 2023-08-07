«Астана» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лудогорец». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Астаны» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
|
- : -
завтра, 17:00
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Астана» начинала свой путь в Лиге Чемпионов, но без каких-либо шансов проиграла загребскому «Динамо» и опустилась в Лигу Европы. Теперь коллектив ждет встреча с «Лудогорцем», у которого побольше европейского опыта, но результаты также сильно хромают. На своем поле хозяева обязаны достигать хорошего результата, иначе шансы на проход существенно снизятся. Два последних поединка «Астана» проиграла «Динамо» Загреб в Лиге Чемпионов (0:2) и «Кызылжару» в чемпионате страны (0:1).
«Лудогорец» был более близок к полуфиналу квалификации Лиги Чемпионов, но не смог одолеть своего соперника. Теперь болгарскому коллективу важно зацепиться за турнир рангом ниже и исходя из котировок букмекеров у гостей шансов явно больше. Тем не менее, нельзя недооценивать соперника, так как это может вылиться в большие неприятности. В прошлом туре чемпионата «Лудогорец» разгромил «Ботев» Враца (5:0), а в Лиге Чемпионов проиграл «Олимпии» (1:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Астана» проиграла три последних матча во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матч определенно будет интересным, но у «Астаны» не так много шансов добиться преимущества даже на своем поле. Предлагаем поверить в победу «Лудогорца» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.