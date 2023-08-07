«Астана» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2023)

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сегодня, 12:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лудогорец». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Астаны» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Астана» начинала свой путь в Лиге Чемпионов, но без каких-либо шансов проиграла загребскому «Динамо» и опустилась в Лигу Европы. Теперь коллектив ждет встреча с «Лудогорцем», у которого побольше европейского опыта, но результаты также сильно хромают. На своем поле хозяева обязаны достигать хорошего результата, иначе шансы на проход существенно снизятся. Два последних поединка «Астана» проиграла «Динамо» Загреб в Лиге Чемпионов (0:2) и «Кызылжару» в чемпионате страны (0:1).

«Лудогорец» был более близок к полуфиналу квалификации Лиги Чемпионов, но не смог одолеть своего соперника. Теперь болгарскому коллективу важно зацепиться за турнир рангом ниже и исходя из котировок букмекеров у гостей шансов явно больше. Тем не менее, нельзя недооценивать соперника, так как это может вылиться в большие неприятности. В прошлом туре чемпионата «Лудогорец» разгромил «Ботев» Враца (5:0), а в Лиге Чемпионов проиграл «Олимпии» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Астана» проиграла три последних матча во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч определенно будет интересным, но у «Астаны» не так много шансов добиться преимущества даже на своем поле. Предлагаем поверить в победу «Лудогорца» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.