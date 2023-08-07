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«Астана» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2023)

сегодня, 12:34
Лудогорец (Разград)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лудогорец». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Астаны» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Астана» начинала свой путь в Лиге Чемпионов, но без каких-либо шансов проиграла загребскому «Динамо» и опустилась в Лигу Европы. Теперь коллектив ждет встреча с «Лудогорцем», у которого побольше европейского опыта, но результаты также сильно хромают. На своем поле хозяева обязаны достигать хорошего результата, иначе шансы на проход существенно снизятся. Два последних поединка «Астана» проиграла «Динамо» Загреб в Лиге Чемпионов (0:2) и «Кызылжару» в чемпионате страны (0:1).

«Лудогорец» был более близок к полуфиналу квалификации Лиги Чемпионов, но не смог одолеть своего соперника. Теперь болгарскому коллективу важно зацепиться за турнир рангом ниже и исходя из котировок букмекеров у гостей шансов явно больше. Тем не менее, нельзя недооценивать соперника, так как это может вылиться в большие неприятности. В прошлом туре чемпионата «Лудогорец» разгромил «Ботев» Враца (5:0), а в Лиге Чемпионов проиграл «Олимпии» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Астана» проиграла три последних матча во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч определенно будет интересным, но у «Астаны» не так много шансов добиться преимущества даже на своем поле. Предлагаем поверить в победу «Лудогорца» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 14:10
Искать победителя тут себе дороже будет. Зато голы от команд можно ожидать. Причём судя по их манере игры, а манера эта исходя из показателей команд совсем не предполагает никаких разведовательных действий в первые минуты матча, голы эти зрители скорее всего увидят в каждой половине сражения. Астана постарается с ходу показать кто в доме хозяин и вполне вероятно, что либо сама сумеет нанести результативный удар, либо нарваться на результативную контратаку болгар, в этом компоненте игры они не плохо преуспевают. В тайме втором потерпевший возжелает отыграться. Что вполне возможно сумеет сделать. А возможно и сам нарвётся на такую же результативную контратаку оппонента. Кто окажется сильнее в первом матче противостояния судить не возьмусь. Но скорее всего зрители на трибунах скучать не будут и хотя бы по одному голу увидят в каждом из таймов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:11
Болеть буду за Астану, но думаю что Лудогорец не проиграет,а скорей всего даже сможет победить!
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