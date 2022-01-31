«Астерас Триполис» — «ПАС Янина». Прогноз на матч Суперлиги Греции (02.02.2022).

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра пройдет на домашнем стадионе «Астераса Триполиса». Команда примет «ПАС Янина». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Астерас Триполис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу «ПАС Янина» по 4.40. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.25.
Форма команд
В этом сезоне у «Астерас Триполис» шестое место в турнирной таблице и 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у коллектива 19 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах «Астерас» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победы над «Панатинаикосом» со счетом 0:1, а также над «Аполлон Смирнис» 1:0 и над «Волос» 1:0.
«ПАС Янина» идет в нынешнем сезоне на пятом месте. У клуба в активе — 30 пунктов. Коллектив выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проигрывал в шести встречах. Всего у команды 24 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних встречах «ПАС Янина» играет не лучшим образом и часто теряет баллы — победа над «Аполлон Смирнис» со счетом 2:0, а также поражение от «Олимпиакоса» 2:0 и ничейный исход с «Атромитосом» 1:1.
Информация для ставок
- «ПАС Янина» выиграла два матча из последних пяти
- «Астерас» выиграл четыре игры кряду
- У «ПАС Янина» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.97. Оба клуба неплохо смотрятся в атаке и могут выдать хорошее голевое шоу.