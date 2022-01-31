«Астерас Триполис» — «ПАС Янина». Прогноз на матч Суперлиги Греции (02.02.2022).

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вчера, 16:54

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра пройдет на домашнем стадионе «Астераса Триполиса». Команда примет «ПАС Янина». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Астерас Триполис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу «ПАС Янина» по 4.40. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.25.

Форма команд

В этом сезоне у «Астерас Триполис» шестое место в турнирной таблице и 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у коллектива 19 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах «Астерас» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победы над «Панатинаикосом» со счетом 0:1, а также над «Аполлон Смирнис» 1:0 и над «Волос» 1:0.

«ПАС Янина» идет в нынешнем сезоне на пятом месте. У клуба в активе — 30 пунктов. Коллектив выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проигрывал в шести встречах. Всего у команды 24 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних встречах «ПАС Янина» играет не лучшим образом и часто теряет баллы — победа над «Аполлон Смирнис» со счетом 2:0, а также поражение от «Олимпиакоса» 2:0 и ничейный исход с «Атромитосом» 1:1.

Информация для ставок

«ПАС Янина» выиграла два матча из последних пяти

«Астерас» выиграл четыре игры кряду

У «ПАС Янина» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.97. Оба клуба неплохо смотрятся в атаке и могут выдать хорошее голевое шоу.