«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (13.01.2023)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Астон Виллы» составляет 1.88. Поставить на «Лидс» можно по 4.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команда

«Астон Вилла» набрала 10 очков в пяти последних турах АПЛ , что является хорошим результатом для середняка элитного дивизиона. Перед стартом очередного тура «Астон Вилла» занимает 11 место с 22 очками и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В прошлой игре «Астон Вилла» уступила на своем поле «Стивенейджу» (1:2) в кубке ФА , а ранее разошлась миром в АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Лидс» выступает в нынешнем сезоне не лучшим образом, редко выигрывает и находится не так далеко от зоны вылета. Команда имеет в своем активе 17 баллов, что на два пункта больше, чем у идущего на 18 месте «Эвертона». Гостям очень важно цепляться за очки в каждом матче, поэтому данная встреча обещает быть интересной. Два последних матча «Лидса» завершились ничьими с «Кардиффом» в кубке ФА (2:2) и «Вест Хэмом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Лидс» проиграл шесть выездных матчей из десяти последних

Пять из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лидс» не может обыграть «Астон Виллу» уже пять матчей подряд

Прогноз