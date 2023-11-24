«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Наполи» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 20:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Аталанта» старается держаться в зоне еврокубков и на данный момент это клубу удается. Коллектив из Бергамо набрал 20 очков и своему нынешнему сопернику уступает всего один пункт. Таким образом в случае победы подопечные Гасперини смогут обойти чемпиона Италии в турнирной таблице. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Удинезе» в чемпионате (1:1) и победой над «Штурмом» в Лиге Европы.
«Наполи» часто допускает осечки во всех турнирах, но все же имеет хорошие шансы на выход из группы в Лиге Чемпионов. Что касается чемпионата Италии, то тут у неаполитанцев лишь текущее четвертое место с 21 баллом и отставание от лидера уже на 10 пунктов. Гостям важно не проиграть в этой игре, чтобы не терять уверенность в своих силах. В Лиге Чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а в Серии А уступил «Эмполи» на своем поле (0:1).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла восемь из десяти последних матчей на своем стадионе
- «Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аталанта» проиграла три последних поединка «Наполи» подряд
- Пять последних матчей из шести между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
На поле сойдутся две команды, которые много забивают в этом сезоне. Предполагаем, что самым оптимальным вариантом станет выбор тотала больше 2.5 мячей в этой встрече. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Лига Ставок.