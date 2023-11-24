«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

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вчера, 22:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Наполи» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Аталанта» старается держаться в зоне еврокубков и на данный момент это клубу удается. Коллектив из Бергамо набрал 20 очков и своему нынешнему сопернику уступает всего один пункт. Таким образом в случае победы подопечные Гасперини смогут обойти чемпиона Италии в турнирной таблице. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Удинезе» в чемпионате (1:1) и победой над «Штурмом» в Лиге Европы.

«Наполи» часто допускает осечки во всех турнирах, но все же имеет хорошие шансы на выход из группы в Лиге Чемпионов. Что касается чемпионата Италии, то тут у неаполитанцев лишь текущее четвертое место с 21 баллом и отставание от лидера уже на 10 пунктов. Гостям важно не проиграть в этой игре, чтобы не терять уверенность в своих силах. В Лиге Чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а в Серии А уступил «Эмполи» на своем поле (0:1).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла восемь из десяти последних матчей на своем стадионе

«Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» проиграла три последних поединка «Наполи» подряд

Пять последних матчей из шести между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

На поле сойдутся две команды, которые много забивают в этом сезоне. Предполагаем, что самым оптимальным вариантом станет выбор тотала больше 2.5 мячей в этой встрече. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Лига Ставок.