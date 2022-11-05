«Атлетико» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Атлетико» провалил евросезон и занял последнее место в группе Лиги Чемпионов, не попав даже в Лигу Европы, хотя далеко не факт, что подопечные Симеоне сильно туда стремились. В чемпионате Испании «матрасники» идут на третьем месте с 23 очками, но отрыв от лидера составляет уже девять баллов, что слишком много. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Атлетико» проиграл на выезде «Порту» (1:2), а в Ла Лиге уступил «Кадису» (2:3).

«Эспаньол» выиграл лишь один из пяти последних туров, что явно расстраивает болельщиков и руководство. Коллектив отчаянно пытается закрепиться в середине турнирной таблицы, но сейчас довольствуется лишь 16 местом с 11 баллами, опережая зону вылета всего на один пункта. Два последних матча «Эспаньола» завершились ничьими с «Мальоркой» (1:1) и «Эльче» (2:2).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах

Три из пяти матчей «Эспаньола» за последнее время закончились ничейным результатом

«Атлетико» выиграл три последних матча у «Эспаньола»

Четыре последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» не в лучшем настроении, но это должно мотивировать игроков исправить ситуацию в Ла Лиге и приблизиться к лидерам. Предлагаем сделать ставку на победу мадридского клуба в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.