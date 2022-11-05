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«Атлетико» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

вчера, 14:39
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.504.166.74
Лига Ставок 1.55 4.20 6.40
Мелбет 1.56 4.34 6.90
1XBET 1.57 4.24 6.95

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Атлетико» провалил евросезон и занял последнее место в группе Лиги Чемпионов, не попав даже в Лигу Европы, хотя далеко не факт, что подопечные Симеоне сильно туда стремились. В чемпионате Испании «матрасники» идут на третьем месте с 23 очками, но отрыв от лидера составляет уже девять баллов, что слишком много. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Атлетико» проиграл на выезде «Порту» (1:2), а в Ла Лиге уступил «Кадису» (2:3).

«Эспаньол» выиграл лишь один из пяти последних туров, что явно расстраивает болельщиков и руководство. Коллектив отчаянно пытается закрепиться в середине турнирной таблицы, но сейчас довольствуется лишь 16 местом с 11 баллами, опережая зону вылета всего на один пункта. Два последних матча «Эспаньола» завершились ничьими с «Мальоркой» (1:1) и «Эльче» (2:2).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Три из пяти матчей «Эспаньола» за последнее время закончились ничейным результатом
  • «Атлетико» выиграл три последних матча у «Эспаньола»
  • Четыре последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» не в лучшем настроении, но это должно мотивировать игроков исправить ситуацию в Ла Лиге и приблизиться к лидерам. Предлагаем сделать ставку на победу мадридского клуба в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.60 1.48 1.83 1.94 1.45 2.70
Мелбет 1.88 2.08
1XBET 1.83 2.14
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