«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

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вчера, 19:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Поверить в успех «Мальорки» можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Атлетико» неплохо выглядит в этом сезоне и на данный момент занимает четвертое место с 28 баллами. Тем не менее, коллектив сыграл на одну игру меньше своих конкурентов и по потерянным очкам находится на второй позиции. В домашней встрече с «Мальоркой» от мадридского клуба ждут только победы и продолжение погони лидера Ла Лиги. Два последних матча «Атлетико» завершились победой над «Вильярреалом» (3:1) и разгромом «Селтика» (6:0).

«Мальорка» давно не выигрывала в чемпионате Испании и результаты клуба оставляют желать лучшего. Сейчас коллектив располагается на 17 месте с девятью баллами и от зоны вылета его отделяют лишь два пункта. Набрать очки на выезде с «матрасниками» будет непросто, но даже ничья стала бы небольшой сенсацией. В прошлом туре Ла Лиги «Мальорка» проиграла на выезде «Бетису» (0:2), а ранее поделила очки с «Хетафе» (0:0).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл восемь последних домашних матчей подряд во всех турнирах

«Мальорка» выиграла три из пяти последних матчей у «Атлетико» при двух поражениях

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» выглядит более уверенно, и команде по силам закрепиться среди лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.38 в букмекерской конторе Лига Ставок.