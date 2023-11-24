«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Поверить в успех «Мальорки» можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Атлетико» неплохо выглядит в этом сезоне и на данный момент занимает четвертое место с 28 баллами. Тем не менее, коллектив сыграл на одну игру меньше своих конкурентов и по потерянным очкам находится на второй позиции. В домашней встрече с «Мальоркой» от мадридского клуба ждут только победы и продолжение погони лидера Ла Лиги. Два последних матча «Атлетико» завершились победой над «Вильярреалом» (3:1) и разгромом «Селтика» (6:0).
«Мальорка» давно не выигрывала в чемпионате Испании и результаты клуба оставляют желать лучшего. Сейчас коллектив располагается на 17 месте с девятью баллами и от зоны вылета его отделяют лишь два пункта. Набрать очки на выезде с «матрасниками» будет непросто, но даже ничья стала бы небольшой сенсацией. В прошлом туре Ла Лиги «Мальорка» проиграла на выезде «Бетису» (0:2), а ранее поделила очки с «Хетафе» (0:0).
Информация для ставок
- «Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл восемь последних домашних матчей подряд во всех турнирах
- «Мальорка» выиграла три из пяти последних матчей у «Атлетико» при двух поражениях
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Атлетико» выглядит более уверенно, и команде по силам закрепиться среди лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.38 в букмекерской конторе Лига Ставок.