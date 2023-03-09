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«Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

сегодня, 13:32
Штутгарт

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.884.34
Лига Ставок 1.88 3.75 4.10
1XBET 1.87 3.90 4.44

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф уже через несколько дней сыграет ответный матч в Лиге Чемпионов против «Наполи», но шансов пройти лидера Серии А у немцев крайне мало. Команда не должна расслабляться и в чемпионате Германии, где занимает шестое место и имеет 39 очков в активе. Отставание от ближайшего соперника составляет три очка, поэтому хозяева очень нуждаются в победе. Два последних матча «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и проиграл «РБ Лейпциг» (1:2).

«Штутгарт» очень редко выигрывает в последнее время и даже в хороших для себя играх теряет очки. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с 19 баллами и опережает всех соперников из зоны вылета только по дополнительным показателям. Таким образом гостям очень важно, как минимум не проиграть предстоящую встречу. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл на своем поле «Баварии» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Шальке-04» (1:2).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф на своем поле одержал восемь побед в последних десяти поединках
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Штутгарт» не может выиграть у «Айнтрахта» Ф уже семь матчей подряд

Прогноз

Несмотря на усталость после матча Лиги Чемпионов, «Айнтрахт» Ф выглядит фаворитом в этой встрече и приложит все усилия для победы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.00 1.89 1.57 2.52
Лига Ставок 2.95 1.39 1.97 1.81 1.56 2.38
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:35
Командам нужны очки, поэтому будут играть на победу...думаю что Тб 2,5 пробьют
Гость
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