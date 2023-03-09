«Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

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сегодня, 13:32

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф уже через несколько дней сыграет ответный матч в Лиге Чемпионов против «Наполи», но шансов пройти лидера Серии А у немцев крайне мало. Команда не должна расслабляться и в чемпионате Германии, где занимает шестое место и имеет 39 очков в активе. Отставание от ближайшего соперника составляет три очка, поэтому хозяева очень нуждаются в победе. Два последних матча «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и проиграл «РБ Лейпциг» (1:2).

«Штутгарт» очень редко выигрывает в последнее время и даже в хороших для себя играх теряет очки. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с 19 баллами и опережает всех соперников из зоны вылета только по дополнительным показателям. Таким образом гостям очень важно, как минимум не проиграть предстоящую встречу. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл на своем поле «Баварии» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Шальке-04» (1:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф на своем поле одержал восемь побед в последних десяти поединках

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» не может выиграть у «Айнтрахта» Ф уже семь матчей подряд

Прогноз

Несмотря на усталость после матча Лиги Чемпионов, «Айнтрахт» Ф выглядит фаворитом в этой встрече и приложит все усилия для победы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.