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«Айнтрахт» – «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

вчера, 19:30
Штутгарт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Айнтрахт». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Штутгарта» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.763.552.57
Лига Ставок 2.70 3.50 2.50
Pari 2.75 3.55 2.55

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» старается набирать очки в каждой встрече, но иногда команду подводит реализация или слабая игра в обороне. На данный момент коллектив располагается на седьмом месте с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на один балл. В случае победы в этой встрече команда будет иметь шансы поняться выше на одну позицию. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» (2:20, а в Лиге Конференций минимально обыграл ХИК (1:0).

«Штутгарт» неплохо шел среди лидеров Бундеслиги, но как оказалось, закрепиться там команде не хватило возможностей и сил. Сейчас клуб располагается на третьем месте с 24 баллами и уже отстает от лидера на семь пунктов. Потеря очков в ближайшем поединке может сдвинуть коллектив еще на одну позицию ниже. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Нюрнбергом» (2:0, товарищеский) и Боруссией Д (2:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» не проигрывает уже семь поединков подряд
  • «Штутгарт» выиграл семь матчей на выезде за последнее время
  • «Айнтрахт» выиграл три из пяти последних встреч у «Штутгарта» при двух ничьих
  • Семь последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды умеют как атаковать, так и обороняться. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а отличиться сумеют оба коллектива. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.38 2.06 1.81 1.63 2.38
Лига Ставок 2.04 1.79 1.62 2.32
Pari 2.05 1.80
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