«Айнтрахт» – «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

1700843403

вчера, 19:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Айнтрахт». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Штутгарта» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» старается набирать очки в каждой встрече, но иногда команду подводит реализация или слабая игра в обороне. На данный момент коллектив располагается на седьмом месте с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на один балл. В случае победы в этой встрече команда будет иметь шансы поняться выше на одну позицию. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» (2:20, а в Лиге Конференций минимально обыграл ХИК (1:0).

«Штутгарт» неплохо шел среди лидеров Бундеслиги, но как оказалось, закрепиться там команде не хватило возможностей и сил. Сейчас клуб располагается на третьем месте с 24 баллами и уже отстает от лидера на семь пунктов. Потеря очков в ближайшем поединке может сдвинуть коллектив еще на одну позицию ниже. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Нюрнбергом» (2:0, товарищеский) и Боруссией Д (2:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» не проигрывает уже семь поединков подряд

«Штутгарт» выиграл семь матчей на выезде за последнее время

«Айнтрахт» выиграл три из пяти последних встреч у «Штутгарта» при двух ничьих

Семь последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды умеют как атаковать, так и обороняться. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а отличиться сумеют оба коллектива. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.