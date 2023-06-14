Азербайджан – Эстония. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Азербайджан. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа сборной Эстонии оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Азербайджана очень плохо стартовала в этой квалификации и не смогла набрать очков в первых двух турах, что практически лишило ее шансов на первые два места. Разница мячей коллектива (1:9) и в этой встрече с Эстонией только победу устраивает хозяев, которые еще надеются побороться с более классными сборными. Два последних матча Азербайджана завершились крупными поражениями от Швеции (0:5) и Австрии (1:4).

Сборная Эстонии проиграла первый матч отбора, но вряд ли даже сами футболисты верят в свои возможности выхода из группы. Выездной матч с Азербайджаном у гостей будет возможность побороться за очки, ведь остальные соперники считаются более сильными как на бумаге, так и по первым результатам квалификации. В прошлой игре Эстония уступила на выезде команде Австрии (1:2).

Информация для ставок

Сборная Азербайджана выиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Эстония выиграла лишь три встречи из десяти последних матчей на выезде

Пять из шести последних матчей Эстонии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Азербайджана на своем поле играет более уверенно, чем на выезде, поэтому переиграть Эстонию вполне им по силам. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.