«Баия» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Баия», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Коринтианс» можно по коэффициенту 3.45 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.
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23 июля 2023, 00:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.
Форма команд
«Баия» выступает не очень удачно в нынешнем сезоне и находится недалеко от зоны вылета, а именно на 16 месте. Коллектив набрал 13 баллов и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае домашней победы, хозяева смогут обойти «Коринтианс» и стать ближе к зоне кубка Южной Америки. В прошлой игре «Баия» проиграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (0:2), а ранее уступил «Гремио» (1:2, по пенальти) в кубке Бразилии.
«Коринтианс» разочаровывает болельщиков в нынешнем сезоне и располагается практически в зоне вылета. Команда набрала 15 очков и опережает 17 место на три пункта. Клубу очень нужны изменения, чтобы исправить ситуацию. В предстоящей встрече с «Баия», гости постараются не только не проиграть, но и добиться важной победы. Два последних матча «Коринтианса» над «Университарио» в кубке Южной Америки (2:1) и над «Америка МГ» (4:2 по пенальти) в кубке Бразилии.
Информация для ставок
- «Коринтианс» выиграл четыре последних матча во всех турнирах
- «Баия» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Коринтианс» выиграл три из пяти последних матчей у «Баия» при одном поражении
Прогноз
Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем поверить в нерезультативный матч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.