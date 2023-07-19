«Баия» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.06.2023)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Баия», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Коринтианс» можно по коэффициенту 3.45 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Баия» выступает не очень удачно в нынешнем сезоне и находится недалеко от зоны вылета, а именно на 16 месте. Коллектив набрал 13 баллов и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае домашней победы, хозяева смогут обойти «Коринтианс» и стать ближе к зоне кубка Южной Америки. В прошлой игре «Баия» проиграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (0:2), а ранее уступил «Гремио» (1:2, по пенальти) в кубке Бразилии.

«Коринтианс» разочаровывает болельщиков в нынешнем сезоне и располагается практически в зоне вылета. Команда набрала 15 очков и опережает 17 место на три пункта. Клубу очень нужны изменения, чтобы исправить ситуацию. В предстоящей встрече с «Баия», гости постараются не только не проиграть, но и добиться важной победы. Два последних матча «Коринтианса» над «Университарио» в кубке Южной Америки (2:1) и над «Америка МГ» (4:2 по пенальти) в кубке Бразилии.

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Баия» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Коринтианс» выиграл три из пяти последних матчей у «Баия» при одном поражении

Прогноз

Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем поверить в нерезультативный матч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.