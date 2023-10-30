«Балтика» — «Ахмат». Прогноз на матч кубка России (31.10.2023)

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вчера, 20:06

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Балтику». Команда играет на своем поле и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 2.45, в то время как победа «Ахмата» оценивается по 3.05 Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5, а ТМ 2.5 по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Балтика» неплохо себя проявила в кубке России и на данный момент идет на втором месте с девятью набранными баллами. Команда опережает нынешнего соперника на два пунтка и на своем стадионе ей достаточно сыграть вничью чтобы выйти в плей-офф со второго места. Матч имеет важное значение для обеих команд, поэтому стоит ожидать настоящей борьбы. Два последних матча «Балтики» в чемпионате завершились поражением от «Рубина» (1:1) и ничьей с «Краснодаром» (2:2).

«Ахмат» откровенно расстраивает болельщиков в этом сезоне и в кубке России может не попасть в плей-офф, а опуститься в путь регионов. Чтобы занять второе место, коллективу из Грозного нужна победа с любым счетом, а неудача еще больше создаст вопросов о необходимости больших перемен в клубе. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» уступил на выезде «Зениту» (1:2), а ранее крупно проиграл «Ростову» (0:3).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» уступил в трех последних матчах подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Балтика» выиграла два последних матча у «Ахмата»

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, но мы предполагаем, что в такой ответственной игре «Ахмат» имеет больше опыта и лучше совладает с нервами. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.