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«Балтика» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (21.10.2023)

вчера, 19:42
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Балтики» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.323.402.25
Лига Ставок 3.20 3.40 2.37

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Балтика» в последних турах стала чувствовать себя гораздо уверенее и понемногу набирает очки. Команда из Калининграда занимает на данный момент 13 место с 10 баллами, но у болельщиков появился повод для оптимизма. В домашней встрече с лидером РПЛ любой результат кроме поражения будет считаться приемлемым для хозяев. В прошлом туре «Балтика» минимально одолела «Оренбург» (1:0), а в кубке уступила на выезде «Зениту» (1:2).

«Краснодар» уже привык к роли лидера РПЛ и даже смог уйти в небольшой отрыв от конкурентов. «Быки» набрали 27 баллов, что на шесть больше, чем у идущих вторыми «Крыльев Советов». На выезде в игре с новичком РПЛ гости разумеется рассчитывают на победу, но ее еще нужно добыть на футбольном поле. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Ростовом» в РПЛ (3:2) и успехом в кубке с «Пари НН» (3:0).

Информация для ставок

  • «Балтика» выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Краснодар» не знает поражений уже 11 матчей подряд
  • «Балтика» уступила «Краснодару» только в одном из четырех поединков
  • Три из четырех встреч коллективов завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» выглядит увереннее своего оппонента и имеет серию побед в чемпионате. Предполагаем, что гости смогут зацепиться за победу в этом противостоянии и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.56 1.78 2.07
Лига Ставок 2.48 1.55 1.78 2.07 1.41 2.92
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