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«Балтика» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (25.11.2023)

вчера, 22:19
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче1 является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Балтики» оценивается за 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.423.452.22
Лига Ставок 3.20 3.40 2.26

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Балтика» все же опустилась в зону вылета и будет пытаться исправить ситуацию в ближайших турах. На данный момент клуб из Калининграда занимает 14 место с 12 пунктами и на один балл отстает от ближайшего соперника. Любые набранные очки со «Спартаком» будут хорошим достижением для хозяев. Два последних матча «Балтики» завершились ничьей с «Пари НН» (0:0) и поражением «Зениту» (0:2).

«Спартак» перед стартом очередного тура занимает шестое место и имеет в своем активе 24 балла, что на один пункт меньше, чем у сразу трех соперников выше. «Народная команда» очень хочет войти в первую тройку как можно быстрее и для этого ей очень нужна победа над соперником из низов турнирной таблицы. В прошлом туре «Спартак» поделил обыграл на своем поле «Ростов» (2:1), а ранее поделил очки с «Локомотивом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Балтика» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» выиграл три из четырех последних поединков с «Балтикой»

Прогноз

«Спартак» очень нацелен на результат и будет прикладывать все силы, чтобы добиться успеха. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.50 1.87 2.01 1.47 2.79
Лига Ставок 2.60 1.50 1.83 1.99 1.45 2.75
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