«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (19.03.2023)

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сегодня, 12:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. Выбрать победителем «Реал» можно по коэффициенту 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Барселона» уже не играет в еврокубках и все свои силы направила на завоевание желанного чемпионства в Испании. На данный момент «гранатово-синие» лидируют в Ла Лиге с 65 баллами, опережая главного конкурента и нынешнего соперника на девять пунктов. В случае победы подопечных Хави, команда практически гарантирует себе золотые медали. В прошлом туре «Барселона» минимально обыграла на выезде «Атлетик» (1:0), а ранее с тем же счетом оказалась сильнее «Валенсии» (1:0).

Мадридский «Реал» выступает более успешнее в еврокубках, однако имеет большое отставание от каталонцев в чемпионате Испании и только победа может вернуть интригу в борьбе за золотые медали. «Сливочный» клуб набрал 56 очков и опережает «Атлетико» на пять пунктов, поэтому ему следует продолжать набирать очки, чтобы не уступить вторую строчку. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид повторно выиграл у «Ливерпуля» (1:0), а в чемпионате одолел на своем поле «Эспаньол» (3:1).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид проиграл только две встречи на выезде из десяти последних

«Барселона» выиграла четыре матча из пяти последних с подопечным Карло Анчелотти

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече обе команды будут предельно аккуратны у своих ворот, а потому большого количества забитых мячей ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.