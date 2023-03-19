«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (19.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. Выбрать победителем «Реал» можно по коэффициенту 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.
Форма команд
«Барселона» уже не играет в еврокубках и все свои силы направила на завоевание желанного чемпионства в Испании. На данный момент «гранатово-синие» лидируют в Ла Лиге с 65 баллами, опережая главного конкурента и нынешнего соперника на девять пунктов. В случае победы подопечных Хави, команда практически гарантирует себе золотые медали. В прошлом туре «Барселона» минимально обыграла на выезде «Атлетик» (1:0), а ранее с тем же счетом оказалась сильнее «Валенсии» (1:0).
Мадридский «Реал» выступает более успешнее в еврокубках, однако имеет большое отставание от каталонцев в чемпионате Испании и только победа может вернуть интригу в борьбе за золотые медали. «Сливочный» клуб набрал 56 очков и опережает «Атлетико» на пять пунктов, поэтому ему следует продолжать набирать очки, чтобы не уступить вторую строчку. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид повторно выиграл у «Ливерпуля» (1:0), а в чемпионате одолел на своем поле «Эспаньол» (3:1).
Информация для ставок
- Шесть из восьми последних матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид проиграл только две встречи на выезде из десяти последних
- «Барселона» выиграла четыре матча из пяти последних с подопечным Карло Анчелотти
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что в этой встрече обе команды будут предельно аккуратны у своих ворот, а потому большого количества забитых мячей ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.