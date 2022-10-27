«Бавария» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

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вчера, 11:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Майнца» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.97.

Форма команд

«Бавария» сократила до минимума расстояние от лидера Бундеслиги и теперь уступает «Униону» лишь один балл. В Лиге Чемпионов коллектив показывает максимальный результат и уже оформил первое место в группе за тур до конца группового этапа. В прошлой встрече «Баваария» крупно обыграла на выезде «Барселону» (3:0), а в чемпионате Германии одолела «Хоффенхайм» (2:0).

«Майнц» старается не отставать от зоны еврокубков и за последние пять туров команда проиграла лишь один поединок. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает шестое место в турнирной таблице с набранными 18 баллами и отстает от лидера на пять очков. В прошлом туре «Майнц» разгромил на своем поле «Кельн» (5:0), а в кубке Германии обыграл «Любек» (3:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Майнц» выиграл семь выездных поединков из десяти последних

«Бавария» проиграла два из трех последних матчей «Майнцу»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» имела проблемы в последних поединках с «Майнцом», однако в этот раз мы предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.