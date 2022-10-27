«Бавария» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Майнца» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.4.
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завтра, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.97.
Форма команд
«Бавария» сократила до минимума расстояние от лидера Бундеслиги и теперь уступает «Униону» лишь один балл. В Лиге Чемпионов коллектив показывает максимальный результат и уже оформил первое место в группе за тур до конца группового этапа. В прошлой встрече «Баваария» крупно обыграла на выезде «Барселону» (3:0), а в чемпионате Германии одолела «Хоффенхайм» (2:0).
«Майнц» старается не отставать от зоны еврокубков и за последние пять туров команда проиграла лишь один поединок. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает шестое место в турнирной таблице с набранными 18 баллами и отстает от лидера на пять очков. В прошлом туре «Майнц» разгромил на своем поле «Кельн» (5:0), а в кубке Германии обыграл «Любек» (3:0).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Майнц» выиграл семь выездных поединков из десяти последних
- «Бавария» проиграла два из трех последних матчей «Майнцу»
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Бавария» имела проблемы в последних поединках с «Майнцом», однако в этот раз мы предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.