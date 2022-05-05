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«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

вчера, 20:53
Нойер Мануэль

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.7811.12
Фонбет 1.25 6.60 10.50
Мелбет 1.27 7.10 11.00
1XBET 1.27 7.10 11.00
BetBoom 1.25 6.82 11.45

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Бавария» уже добыла чемпионство в Германии и покинула еврокубки, поэтому задач на сезон у клуба не осталось. Кроме того, тренерский штаб активно проводит эксперименты и не ставит победу обязательным условием. Команда набрала уже 75 баллов и на целых 12 пунктов опережает ближайшего соперника, являясь для него недосягаемой. В прошлом туре «Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3), а ранее обыграла «Боруссию» Д (3:1).

У «Штутгарта» дела идут совсем плохо, и команде грозит понижение в классе, ведь она не может выиграть в чемпионате Германии уже несколько поединков подряд. Перед стартом очередного тура клуб занимает 16 место с набранными 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Даже немотивированного чемпиона Германии коллективу будет очень трудно обыграть, но цепляться за возможности определенно стоит. Два последних матча «Штутгарта» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и уступил «Герте» (0:2).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл только два поединка из последних десяти
  • «Бавария» проиграла только один матч на своем стадионе из последних десяти во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла девять из десяти последних встреч у «Штутгарта» на своем поле
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, и людей которые верят в успех «Штутгарта» очень мало. Предполагаем, что у мюнхенского клуба не будет проблем в этом матче и они добьются крупной победы. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.44
Мелбет 3.54 1.28
1XBET 3.54 1.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:17
Победа команды "Баварии" с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:45
Будет победа.
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