«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

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вчера, 20:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Бавария» уже добыла чемпионство в Германии и покинула еврокубки, поэтому задач на сезон у клуба не осталось. Кроме того, тренерский штаб активно проводит эксперименты и не ставит победу обязательным условием. Команда набрала уже 75 баллов и на целых 12 пунктов опережает ближайшего соперника, являясь для него недосягаемой. В прошлом туре «Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3), а ранее обыграла «Боруссию» Д (3:1).

У «Штутгарта» дела идут совсем плохо, и команде грозит понижение в классе, ведь она не может выиграть в чемпионате Германии уже несколько поединков подряд. Перед стартом очередного тура клуб занимает 16 место с набранными 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Даже немотивированного чемпиона Германии коллективу будет очень трудно обыграть, но цепляться за возможности определенно стоит. Два последних матча «Штутгарта» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и уступил «Герте» (0:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только два поединка из последних десяти

«Бавария» проиграла только один матч на своем стадионе из последних десяти во всех турнирах

«Бавария» выиграла девять из десяти последних встреч у «Штутгарта» на своем поле

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, и людей которые верят в успех «Штутгарта» очень мало. Предполагаем, что у мюнхенского клуба не будет проблем в этом матче и они добьются крупной победы. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.