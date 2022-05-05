«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.5.
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08 мая 2022, 18:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Бавария» уже добыла чемпионство в Германии и покинула еврокубки, поэтому задач на сезон у клуба не осталось. Кроме того, тренерский штаб активно проводит эксперименты и не ставит победу обязательным условием. Команда набрала уже 75 баллов и на целых 12 пунктов опережает ближайшего соперника, являясь для него недосягаемой. В прошлом туре «Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3), а ранее обыграла «Боруссию» Д (3:1).
У «Штутгарта» дела идут совсем плохо, и команде грозит понижение в классе, ведь она не может выиграть в чемпионате Германии уже несколько поединков подряд. Перед стартом очередного тура клуб занимает 16 место с набранными 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Даже немотивированного чемпиона Германии коллективу будет очень трудно обыграть, но цепляться за возможности определенно стоит. Два последних матча «Штутгарта» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и уступил «Герте» (0:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только два поединка из последних десяти
- «Бавария» проиграла только один матч на своем стадионе из последних десяти во всех турнирах
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних встреч у «Штутгарта» на своем поле
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, и людей которые верят в успех «Штутгарта» очень мало. Предполагаем, что у мюнхенского клуба не будет проблем в этом матче и они добьются крупной победы. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.