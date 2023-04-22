«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «РБ Лейпцига» могут поставить за 2.65. Коэффициент на ничью составляет 3.65.
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завтра, 18:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.75, в то время как низовой исход оценивается за 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Байер» достиг уже полуфинала Лиги Европы, а Хаби Алонсо наконец построил свою команду, которая может создать проблемы любому сопернику. В чемпионате Германии «фармацевты» занимают шестое место с 44 баллами и отстают от ближайшего соперника на целых шесть пунктов. В матче с «РБ Лейпциг» хозяева постараются играть первым номером и взять верх. В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0), а в Лиге Европы одолел «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:1).
«РБ Лейпциг» в последних матчах снова начал побеждать и очень надеется финишировать в топ-4 Бундеслиги, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. На данный момент коллектив занимает четвертое место с 51 баллом, но опережает ближайшего конкурента всего на один пункт. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились победами над «Аугсбургом» (3:2) и «Гертой» (1:0).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» проиграл три из пяти поединков за последнее время во всех турнирах
- «Байер» проиграл три из пяти последних матчей с «РБ Лейпциг»
Прогноз
Команды всегда играют между собой в открытый и интересный футбол, поэтому в этот раз также стоит от них ждать высокой результативности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.