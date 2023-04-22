«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2023)

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сегодня, 12:33

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «РБ Лейпцига» могут поставить за 2.65. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.75, в то время как низовой исход оценивается за 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Байер» достиг уже полуфинала Лиги Европы, а Хаби Алонсо наконец построил свою команду, которая может создать проблемы любому сопернику. В чемпионате Германии «фармацевты» занимают шестое место с 44 баллами и отстают от ближайшего соперника на целых шесть пунктов. В матче с «РБ Лейпциг» хозяева постараются играть первым номером и взять верх. В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0), а в Лиге Европы одолел «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:1).

«РБ Лейпциг» в последних матчах снова начал побеждать и очень надеется финишировать в топ-4 Бундеслиги, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. На данный момент коллектив занимает четвертое место с 51 баллом, но опережает ближайшего конкурента всего на один пункт. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились победами над «Аугсбургом» (3:2) и «Гертой» (1:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл три из пяти поединков за последнее время во всех турнирах

«Байер» проиграл три из пяти последних матчей с «РБ Лейпциг»

Прогноз

Команды всегда играют между собой в открытый и интересный футбол, поэтому в этот раз также стоит от них ждать высокой результативности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.