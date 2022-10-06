«Байер» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Шальке-04» могут поставить по коэффициенту 6. Коэффициент на ничью составляет 4.8.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Байер» проводит один из худших сезонов в Бундеслиге и на данный момент занимает 17 место с пятью баллами, находясь в зоне вылета. В команду уже пришел новый тренер Хаби Алонсо, и болельщики надеются на улучшение ситуации. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Байер» проиграл на выезде «Порту» (0:2), а в чемпионате был разгромлен «Баварией» (0:4).

«Шальке-04» показывает результаты ниже среднего, но периодически набирает очки. Тем не менее в активе клуба лишь шесть баллов и зона вылета практически рядом, что обязывает футболистов бороться за каждый пункт, чтобы улучшить свое положение. В прошлом матче «Шальке-04» проиграл «Аугсбургу» (2:3), а ранее выиграл в товарищеском матче у «Гутерслох» (3:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Шальке-04» забивал в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл три из четырех последних встреч с «Шальке-04»

Прогноз

В битве аутсайдеров очень важно забить первыми и контролировать соперника весь поединок. Предполагаем, что приход нового тренера даст «Байеру» эмоциональный толчок и предлагаем сделать ставку на его победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.