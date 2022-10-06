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«Байер» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

вчера, 11:41
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Шальке-04» могут поставить по коэффициенту 6. Коэффициент на ничью составляет 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.996.72
Лига Ставок 1.49 4.90 6.20
Мелбет 1.50 5.05 6.60

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Байер» проводит один из худших сезонов в Бундеслиге и на данный момент занимает 17 место с пятью баллами, находясь в зоне вылета. В команду уже пришел новый тренер Хаби Алонсо, и болельщики надеются на улучшение ситуации. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Байер» проиграл на выезде «Порту» (0:2), а в чемпионате был разгромлен «Баварией» (0:4).

«Шальке-04» показывает результаты ниже среднего, но периодически набирает очки. Тем не менее в активе клуба лишь шесть баллов и зона вылета практически рядом, что обязывает футболистов бороться за каждый пункт, чтобы улучшить свое положение. В прошлом матче «Шальке-04» проиграл «Аугсбургу» (2:3), а ранее выиграл в товарищеском матче у «Гутерслох» (3:0).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Шальке-04» забивал в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл три из четырех последних встреч с «Шальке-04»

Прогноз

В битве аутсайдеров очень важно забить первыми и контролировать соперника весь поединок. Предполагаем, что приход нового тренера даст «Байеру» эмоциональный толчок и предлагаем сделать ставку на его победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 2.10 1.81
Лига Ставок 2.60 1.49 2.05 1.74
Мелбет 2.50 1.48
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:37
Победа хозяев поля и тб 2!
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