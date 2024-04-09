«Байер» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (11.04.2024)

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сегодня, 17:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.45. Успех «Вест Хэма» оценивается по коэффициенту 6.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.63. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8

Форма команд

«Байер» находится в отличном расположении духа, ведь практически гарантировал себе чемпионство и теперь может сосредоточить свои силы на еврокубке, откуда чуть не вылетел в прошлом раунде. В матче с «Вест Хэмом» хозяевам придется быть очень аккуратными в обороне, ведь это наверное самый сильный соперник в нынешнем розыгрыше для «фармацевтов». В прошлом туре чемпионата Германии «Байер» на выезде выстрадал победу с «Унионом» (1:0), а ранее в кубке страны не оставил шансов «Фортуне» (4:0).

«Вест Хэм» уже все приучил к постоянному участию в поздних стадиях еврокубков, кроме Лиги чемпионов, поэтому сейчас «молотобойцы» в очередной раз начинают путь за трофеем. Соперник очень серьезный, ведь «фармацевты» уже без пяти минут чемпионы Германии, но всякая команда рано или поздно проигрывает и возможно, именно лондонцы остановят немецкий коллектив. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились выездной победой над «Вулверхэмптоном» (2:1) и ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» уступил в шести встречах из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

В единственной товарищеской встрече между клубами сильнее оказался «Байер» (4:0).

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, а «Вест Хэм» очень неважно в последнее время играет на выезде. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.