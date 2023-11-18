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Беларусь – Андорра. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (18.11.2023)

вчера, 13:13
Беларусь

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Беларусь. Команда играет номинально домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Беларуси оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Отбор ЧЕ-2024
Беларусь
Андорра
НичьяНичьяПроигрышНичьяВыигрыш
1 : 0
завершен
вчера, 20:00
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.543.907.64
Лига Ставок 1.49 4.00 7.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Сборная Беларуси устроила настоящий боевик на выезде со Швейцарией (3:3), но так и не смогла победить. Команда потеряла всякие шансы на выход из группы поэтому спокойно может доигрывать квалификацию, как и ее соперник. Еще в одном своем недавнем поединке Беларусь сыграла вничью с Румынией (0:0). Матч не имеет яркой вывески, но для отдельных ценителей футбола будет интересным.

Сборная Андорры давно не выигрывает и за всю квалификацию команда смогла набрать лишь два пункта. В предстоящей встрече с Беларусью у гостей не будет много шансов у ворот соперника, однако они постараются как минимум один раз отличиться в воротах соперника. Два последних матча Андорры закончились крупными поражениями от Румынии (0:4) и Косово (0:3).

Информация для ставок

  • Андорра проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей Беларуси завершились ничейным результатом
  • Сборная Андорры проиграла три из пяти последних матчей с Беларусью

Прогноз

Сборная Беларуси играет на нейтральном поле, но и это не должно помешать команде одержать победу над более слабым соперником. Поставить на победу Беларуси можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.86 1.56 2.51
Лига Ставок 2.05 1.80 1.58 2.41
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:03
Вспомним прошлую встречу между этими сборными. Андорра не создала тогда у ворот Беларуси почти ничего, при этом пытаясь засушить игру с первых же минут. Боялись тогдашние хозяева раскрыться даже с белорусами, которые играли на тот момент не сильно лучше них и только привыкали к идеям нового тренера. Думаю, что этот матч пройдёт в таком же ключе. Андорранцы не пойдут в атаку, их ничья устроит. Белорусам же Алос сейчас настраивает менталитет победителей, да так, что они были немного расстроены тем, что упустили победу над Швейцарией, в том числе как и их болельщики, которые тоже потихоньку начинают верить в свою сборную. Хотя пару месяцев назад никто даже и мечтать не мог о таком результате с высококлассным соперником. Беларусь хочет наконец добыть первую победу с новым тренером, и этот матч должен стать для них отличным шансом это сделать. "Хозяева" должны были сделать выводы после упущенных возможностей в первой игре и сейчас уже обыграть своего соперника. Поэтому мой прогноз здесь - П1.
Гость
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