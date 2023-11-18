Беларусь – Андорра. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (18.11.2023)

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вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Беларусь. Команда играет номинально домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Беларуси оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Сборная Беларуси устроила настоящий боевик на выезде со Швейцарией (3:3), но так и не смогла победить. Команда потеряла всякие шансы на выход из группы поэтому спокойно может доигрывать квалификацию, как и ее соперник. Еще в одном своем недавнем поединке Беларусь сыграла вничью с Румынией (0:0). Матч не имеет яркой вывески, но для отдельных ценителей футбола будет интересным.

Сборная Андорры давно не выигрывает и за всю квалификацию команда смогла набрать лишь два пункта. В предстоящей встрече с Беларусью у гостей не будет много шансов у ворот соперника, однако они постараются как минимум один раз отличиться в воротах соперника. Два последних матча Андорры закончились крупными поражениями от Румынии (0:4) и Косово (0:3).

Информация для ставок

Андорра проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей Беларуси завершились ничейным результатом

Сборная Андорры проиграла три из пяти последних матчей с Беларусью

Прогноз

Сборная Беларуси играет на нейтральном поле, но и это не должно помешать команде одержать победу над более слабым соперником. Поставить на победу Беларуси можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.