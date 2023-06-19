Беларусь – Косово. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 09:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются Косово. Команда играет номинально выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.82. Победа сборной Беларуси оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.86.

Форма команд

Сборная Беларуси так и не набрала ни одного очка и шансов на выход из группу коллектив уже сейчас практически не имеет. Белорусы занимают последнее место и на семь пунктов отстает от идущей второй Румынии. В номинально домашнем матче с Косово на нейтральном поле у команды будет шанс набрать свои первые очки в этом отборе. Два последних поединка Беларуси завершились поражениями от Израиля (1:2) и Румынии (1:2).

Косово также не добивался побед и все свои матчи квалификации завершил вничью. В активе сборной лишь три очка, и чтобы побороться за более высокие места гостям необходимо выигрывать у последней команды группы, однако и это сделать будет не так просто. В прошлом туре Косово сыграл вничью с Румынией (0:0), а ранее поделил очки с Андоррой (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей Косово завершились ничейным результатом

Сборная Беларуси проиграла четыре последних поединка во всех турнирах

Косово выиграл лишь две игры из десяти последних на выезде

Прогноз

Сборная Беларуси очень слабо выступает в этом отборе, а вот у Косово еще есть шансы заявить о себе. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.