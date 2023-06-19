Беларусь – Косово. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются Косово. Команда играет номинально выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.82. Победа сборной Беларуси оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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2 : 1
завершен
вчера, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.86.
Форма команд
Сборная Беларуси так и не набрала ни одного очка и шансов на выход из группу коллектив уже сейчас практически не имеет. Белорусы занимают последнее место и на семь пунктов отстает от идущей второй Румынии. В номинально домашнем матче с Косово на нейтральном поле у команды будет шанс набрать свои первые очки в этом отборе. Два последних поединка Беларуси завершились поражениями от Израиля (1:2) и Румынии (1:2).
Косово также не добивался побед и все свои матчи квалификации завершил вничью. В активе сборной лишь три очка, и чтобы побороться за более высокие места гостям необходимо выигрывать у последней команды группы, однако и это сделать будет не так просто. В прошлом туре Косово сыграл вничью с Румынией (0:0), а ранее поделил очки с Андоррой (1:1).
Информация для ставок
- Пять последних матчей Косово завершились ничейным результатом
- Сборная Беларуси проиграла четыре последних поединка во всех турнирах
- Косово выиграл лишь две игры из десяти последних на выезде
Прогноз
Сборная Беларуси очень слабо выступает в этом отборе, а вот у Косово еще есть шансы заявить о себе. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.