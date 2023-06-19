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Беларусь – Косово. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

вчера, 09:38
Беларусь

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются Косово. Команда играет номинально выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.82. Победа сборной Беларуси оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Отбор ЧЕ-2024
Беларусь
Косово
ПроигрышПроигрышПроигрыш
2 : 1
завершен
вчера, 21:45
НичьяНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.993.761.67

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.86.

Форма команд

Сборная Беларуси так и не набрала ни одного очка и шансов на выход из группу коллектив уже сейчас практически не имеет. Белорусы занимают последнее место и на семь пунктов отстает от идущей второй Румынии. В номинально домашнем матче с Косово на нейтральном поле у команды будет шанс набрать свои первые очки в этом отборе. Два последних поединка Беларуси завершились поражениями от Израиля (1:2) и Румынии (1:2).

Косово также не добивался побед и все свои матчи квалификации завершил вничью. В активе сборной лишь три очка, и чтобы побороться за более высокие места гостям необходимо выигрывать у последней команды группы, однако и это сделать будет не так просто. В прошлом туре Косово сыграл вничью с Румынией (0:0), а ранее поделил очки с Андоррой (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей Косово завершились ничейным результатом
  • Сборная Беларуси проиграла четыре последних поединка во всех турнирах
  • Косово выиграл лишь две игры из десяти последних на выезде

Прогноз

Сборная Беларуси очень слабо выступает в этом отборе, а вот у Косово еще есть шансы заявить о себе. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.66 2.31
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