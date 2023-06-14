Бельгия – Австрия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 19:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.05, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Бельгия спокойно выиграла первый тур и остается главным фаворитом на победу в группе. Тем не менее, здесь есть такие непростые соперника как Швеция и Австрия, а последние и вовсе возглавляют группу с шестью баллами. На своем поле бельгийцы будут доминировать и постараются создать неразрешимые проблемы перед соперником. В прошлой игре сборная Бельгии разобралась со Швецией (3:0), а в товарищеском матче обыграла Германию (3:2).

Австрия в последнее время часто неудачно играла в квалификация на большие турниры, но сейчас стартовала очень уверенно и подходит к этом поединку в ранге лидера группы. Гостям очень важно не провалиться по игре, а ничейный результат и вовсе оставит их на вершине, породив много вопросов о возможном победителе в такой ситуации. Два последних матча отбора Австрия выиграла у Эстонии (2:1) и Азербайджана (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»

Австрия выиграла четыре последних матча во всех турнирах

Три из четырех последних встреч между сборными закончились ничейным результатом

Три последних матча между Бельгией и Австрией закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.