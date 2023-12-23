«Болонья» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.77. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.65.

Форма команд

«Болонья» практически не проигрывает в последние несколько месяцев и уверенно идет в турнирной таблице на пятом месте. В активе команды 28 баллов, и она опережает нынешнего соперника на два пункта. В случае победы хозяева создадут хороший отрыв от прямого конкурента и порадуют своих болельщиков. Два последних матча «Болоньи» завершились победой над «Интером» в рамках кубка Италии (2:1, доп. время) и домашним успехом с «Ромой» (2:0).

«Аталанта» после нескольких неудач, также становится на путь побед и очень стремится вернуться в зону еврокубков. Коллектив из Бергамо на данный момент идет лишь на седьмом месте, но несколько удачных матчей подряд могут существенно улучшить ситуацию. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Салернитану» (4:1), а в Лиге Европы уверенно одолела «Ракув» (4:0).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Только четыре из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков с «Болоньей»

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут порадовать зрителей забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.