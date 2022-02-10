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«Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Аугсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.8. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.324.86
Фонбет 1.67 4.20 4.80
Мелбет 1.71 4.28 5.05
1XBET 1.71 4.28 5.05
BetBoom 1.70 4.27 4.77

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Боруссия» М проводит очень плохой сезон и находится от зоны вылета на расстоянии одного пункта. Коллектив набрал 23 очка и занимает 13 место, при этом одержав всего одну победу в пяти последних турах. Статистика забитых и пропущенных мячей в Бундеслиге также оставляет желать лучшего (27:38). В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее на своем поле проиграла «Унион Берлин» (1:2).

«Аугсбург» только в прошлом туре смог прервать серию без побед в чемпионате Германии, которая продлилась шесть поединков. Клуб идет на 16 месте в зоне вылета и набрал 22 очка, однако успех в следующих поединках может поднять его сразу на несколько позиций. Коллектива забил 22 мяча, что является третьим результатом снизу, поэтому тренерскому штабу необходимо поработать с футболистами над реализацией. Два последних поединка «Аугсбурга» в чемпионате завершились победой над «Унион Берлин» (2:0) и крупным поражением от «Байера» (1:5).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» М одержала победу в одном поединке
  • «Боруссия» М забивает на своем поле уже восемь матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграла четыре из пяти домашних матчей у «Аугсбурга» за последнее время

Прогноз

«Боруссии» М необходимо исправлять ситуацию и на своем поле команде по силам обыграть «Аугсбург». Предполагаем, что хозяева будут играть первым номером и одержать верх в один-два мяча. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.56 1.33 2.22 1.72 1.73 2.22
Фонбет 2.17 1.70
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:35
Победа команды "Боруссии" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Хозяева выиграют этот матч
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