«Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Аугсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.8. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Боруссия» М проводит очень плохой сезон и находится от зоны вылета на расстоянии одного пункта. Коллектив набрал 23 очка и занимает 13 место, при этом одержав всего одну победу в пяти последних турах. Статистика забитых и пропущенных мячей в Бундеслиге также оставляет желать лучшего (27:38). В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее на своем поле проиграла «Унион Берлин» (1:2).

«Аугсбург» только в прошлом туре смог прервать серию без побед в чемпионате Германии, которая продлилась шесть поединков. Клуб идет на 16 месте в зоне вылета и набрал 22 очка, однако успех в следующих поединках может поднять его сразу на несколько позиций. Коллектива забил 22 мяча, что является третьим результатом снизу, поэтому тренерскому штабу необходимо поработать с футболистами над реализацией. Два последних поединка «Аугсбурга» в чемпионате завершились победой над «Унион Берлин» (2:0) и крупным поражением от «Байера» (1:5).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» М одержала победу в одном поединке

«Боруссия» М забивает на своем поле уже восемь матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграла четыре из пяти домашних матчей у «Аугсбурга» за последнее время

Прогноз

«Боруссии» М необходимо исправлять ситуацию и на своем поле команде по силам обыграть «Аугсбург». Предполагаем, что хозяева будут играть первым номером и одержать верх в один-два мяча. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.