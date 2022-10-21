«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

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вчера, 18:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» М набрала восемь очков в последних пяти турах Бундеслиги и уступила лишь в одном матче. Команда старается вклиниться в группу лидеров, однако занимает только шестое место с 17 баллами. В домашнем матче против победителя Лиги Европы, коллективу придется постараться, чтобы добиться трех очков. Два последних поединка «Боруссии» М завершились поражением от «Дармштадта» в кубке (1:2) и ничьей с «Вольфсбургом» в чемпионате (2:2).

«Айнтрахт» Ф пытается играть сразу на трех фронтах и везде у команды есть определенные сложности, однако их можно решить. В Бундеслиге коллектив идет на пятом месте и только на один балл опережает нынешнего соперника. В прошлом матче кубка Германии «Айнтрахт» Ф одолел «Штутгарт Кикерс» (2:0), а в чемпионате разгромил на своем поле «Байер» (5:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф одержал победу в пяти матчах из десяти во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Шесть из восьми матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

·«Боруссия» М выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Оба коллектива не показывают стабильной игры и самым оптимальным вариантом будет поставить на результативный матч. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.