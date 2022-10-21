«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.
Форма команд
«Боруссия» М набрала восемь очков в последних пяти турах Бундеслиги и уступила лишь в одном матче. Команда старается вклиниться в группу лидеров, однако занимает только шестое место с 17 баллами. В домашнем матче против победителя Лиги Европы, коллективу придется постараться, чтобы добиться трех очков. Два последних поединка «Боруссии» М завершились поражением от «Дармштадта» в кубке (1:2) и ничьей с «Вольфсбургом» в чемпионате (2:2).
«Айнтрахт» Ф пытается играть сразу на трех фронтах и везде у команды есть определенные сложности, однако их можно решить. В Бундеслиге коллектив идет на пятом месте и только на один балл опережает нынешнего соперника. В прошлом матче кубка Германии «Айнтрахт» Ф одолел «Штутгарт Кикерс» (2:0), а в чемпионате разгромил на своем поле «Байер» (5:1).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Ф одержал победу в пяти матчах из десяти во всех турнирах
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из восьми матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ·«Боруссия» М выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Оба коллектива не показывают стабильной игры и самым оптимальным вариантом будет поставить на результативный матч. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.