«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2023)

1693565569

вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.33. Победа «Боруссии» М оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Боруссия» М набрала всего один балл в двух стартовых турах и не показывает хорошей игры, что расстраивает многочисленных болельщиков клуба. Тем не менее, хозяева являются самым неудобным соперником для «Баварии» в Германии, а это значит, что от них можно ожидать сюрпризов. В прошлом туре «Боруссия» М крупно проиграла на своем поле «Байеру» (0:3), а ранее сыграла в результативную ничью с «Аугсбургом» (4:4).

«Бавария» смогла победить в двух стартовых турах и постепенно Томас Тухель пытается захватить лидерство в Бундеслиге уже сейчас. Однако матчи с «Боруссией» М всегда проходят тяжело для многократных и действующих чемпионов Германии, поэтому на легкую прогулку рассчитывать не приходится. В прошлых двух играх «Бавария» оказалась сильнее «Аугсбурга» (3:1) и «Вердера» (4:0) в рамках Бундеслиги.

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть последних выездных встреч

·«Боруссия» М проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» не может обыграть «Боруссию» М уже шесть поединков подряд

Прогноз

«Боруссия» М играет очень хорошо с «Баварией» и наверняка попытается в этот раз также создать проблемы сопернику. Предполагаем, что матч будет результативным и предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.