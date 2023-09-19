«Брага» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 16:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Наполи». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Браги» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Брага» уже несколько лет не играла в группе Лиги Чемпионов и теперь для клуба и болельщиков это достаточно большое событие. В предстоящей встрече с чемпионом Италии коллектив постарается достойно противостоять сопернику и по возможности отобрать у него очки. В чемпионате Португалии клуб занимает лишь восьмое место с семью очками и не отличается стабильностью. Два последних матча «Браги» завершились поражением от «Фаренсе» (1:3) и победой над «Морейренси» (3:2).

«Наполи» стартовал значительно хуже, чем в прошлом чемпионском сезоне и потерял нескольких игроков, которые пополнили другие клубы. Тем не менее, чемпион Италии имеет вполне боевой состав и постарается не придумывать себе проблем с задачей выхода из группы. Предполагаем, что гости уже в первом тайме попробуют добиться преимущества над «Брагой» и довести дело до победы. В прошлом туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2), а ранее и вовсе проиграл на своем поле «Лацио» (1:2).

Информация для ставок

«Наполи» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести домашних поединков «Браги» закончились исходом «обе забьют»

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Наполи» (3:1)

Прогноз

Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от коллективов. Стартует только первый тур, поэтому предположим, что никто сразу рисковать не станет. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на ничью с коэффициентом 3.95.