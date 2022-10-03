«Брюгге» – «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Брюгге» отлично провел первые два матча и добился неожиданных для многих результатов, а именно лидерства в своей группе с шестью очками. Команда показывает интересный футбол и аккуратно играет в обороне, что подтверждает ноль пропущенных мячей в Лиге Чемпионов. Два последних матча с «Брюгге» завершились победами над «Мехеленом» (3:0) и поражением от «Стандарда» (0:3).
«Атлетико» имеет после двух туров только три балла и даже такому результату команда должна быть благодарна. Чтобы пройти в следующий раунд коллективу необходимо играть в более созидательный футбол, так как в предыдущих матчах у него было минимальное количество голевых моментов. В прошлом матче Ла Лиги «Атлетико» обыграл на выезде «Севилью» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Реалу» (1:2).
Информация для ставок
- «Брюгге» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Атлетико» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Брюгге» выиграл четыре домашних матча за последнее время, пропустив при этом всего один мяч
- «Атлетико» выиграл два из трех последних матчей с «Брюге»
Прогноз
Обе команды претендуют на выход из группы, поэтому матч вероятнее всего, будет очень сложным и малорезультативным. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.