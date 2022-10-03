«Брюгге» – «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 12:08

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брюгге» отлично провел первые два матча и добился неожиданных для многих результатов, а именно лидерства в своей группе с шестью очками. Команда показывает интересный футбол и аккуратно играет в обороне, что подтверждает ноль пропущенных мячей в Лиге Чемпионов. Два последних матча с «Брюгге» завершились победами над «Мехеленом» (3:0) и поражением от «Стандарда» (0:3).

«Атлетико» имеет после двух туров только три балла и даже такому результату команда должна быть благодарна. Чтобы пройти в следующий раунд коллективу необходимо играть в более созидательный футбол, так как в предыдущих матчах у него было минимальное количество голевых моментов. В прошлом матче Ла Лиги «Атлетико» обыграл на выезде «Севилью» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Реалу» (1:2).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Атлетико» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брюгге» выиграл четыре домашних матча за последнее время, пропустив при этом всего один мяч

«Атлетико» выиграл два из трех последних матчей с «Брюге»

Прогноз

Обе команды претендуют на выход из группы, поэтому матч вероятнее всего, будет очень сложным и малорезультативным. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.