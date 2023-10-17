«Челси» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 19:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2.35. Поставить на «Челси» можно по 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Челси» выиграл несколько последних матчей подряд, чем зародил надежду у болельщиков на более лучшие времена. «Аристократы» на данный момент занимают лишь 11 место с 11 очками и им предстоит сыграть против лидера АПЛ . Для «синих» любой результат кроме поражения можно считать положительным исходом, а победа и вовсе поднимет веру в себя у хозяев. Два последних матча завершились победами «Челси» над «Бернли» (4:1) и «Фулхэмом» (2:0).

«Арсанал» вместе со своим вечным соперником «Тоттенхэмом» недавно возглавили АПЛ и набрали по 20 очков. «Канониры» мечтают о чемпионстве и стараются побеждать в каждом поединке. Встречи с «Челси» всегда имеют большой спрос среди болельщиков, и этот раз не станет исключением. В прошлом туре чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0), а ранее уступил в Лиге Чемпионов «Лансу» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних поединков «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Арсенал» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Челси» проиграл четыре последних матча «Арсеналу»

Прогноз

«Арсенал» имеет большое преимущество в последних личных встречах, но мы предполагаем, что в этот раз все пойдет не по плану «канониров». Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Челси» по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.