«Челси» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Челси» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 2. Поверить в неожиданную победу «Брентфорда» любой игрок может по коэффициенту 10.5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 5.15.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.33.

Форма команд

«Челси» перед паузой на матчи национальных сборных провел поединок в рамках кубка Англии, где на выезде спокойно обыграл «Мидлсбро» со счетом (2:0) и оформил путевку в полуфинал. Чуть ранее команда также побывала во Франции, где обыграла «Лилль» (2:1) и благодаря этой победе вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Брентфорд» принимает участие лишь в национальном чемпионате, дела в котором идут достаточно неплохо. Команда после 30 туров расположилась на 15 месте с 30 очками в копилке и опережает «Уотфорд» из зоны вылета на комфортные восемь очков.

Информация для ставок

Победная серия «Челси» насчитывает шесть матчей

«Брентфорд» проиграл на выезде пять из семи последних поединка

Четыре минувшие очные встречи завершились сухими победами «Челси»

«Брентфорд» забивает минимум один гол в пяти из шести последних играх

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Брентфорд» мотивирован и желает победить, а у «Челси» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем обмен голами и рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Фонбет.