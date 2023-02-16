«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 09:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.37. Поставить на «Саутгемптон» можно по 9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Челси» провел хороший поединок против «Боруссии» Д в Лиге Чемпионов, но все-таки проиграл (0:1) и теперь тренерскому штабу добавилась еще одна проблема. В АПЛ у «синих» тоже все очень печально: текущее десятое место с 31 баллом в активе. В предстоящей встрече с аутсайдером, хозяевам очень нужна победа, ведь в последнее время для подопечных Поттера это редкость. В прошлом туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

«Саутгемптон» сейчас является самой худшей командой АПЛ и за последние пять туров смог набрать лишь три пункта. Команда идет на последнем месте с 15 баллами, и чтобы покинуть зону вылета, ей надо отыграть четыре пункта, что не так уж много. В прошлом туре «Саутгемптон» уступил на своем поле «Вулверхэмптону» (1:2), а ранее крупно проиграл «Брентфорду» (0:3).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Челси» выиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» четыре матча из десяти последних при двух поражениях

Прогноз

Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну важную победу, которых сейчас не так много. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.