ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2023)

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сегодня, 16:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ЦСКА набрал максимальные 15 очков в пяти последних турах РПЛ и показывает качественный футбол, который подкрепляет результатом. Благодаря этому, «армейцы» смогли выйти на четвертое место с 44 баллами и только два пункта уступаю идущему вторым «Ростову». В предстоящей игре с «железнодорожниками» хозяевам нужна победа, чтобы не выпадать из борьбы за вторую позицию в таблице. В прошлом матче чемпионата ЦСКА обыграл на выезде «Урал» (2:1), а в кубке сыграл вничью с командой из Екатеринбурга (1:1).

«Локомотив» во второй половине сезона выглядит в разы лучше себя прежнего, что подтверждают 12 набранных очков в пяти турах. Коллектив смог покинуть зону вылета и сейчас занимает уже 10 место с 28 баллами, имея девять пунктов в запасе перед 13 местом турнирной таблицы. Матч с ЦСКА является центральным в этот игровой день и потребует от гостей максимума из возможностей на футбольном поле. Два последних матча «железнодорожники» выиграли у «Оренбурга» (4:1) и уступили «Зениту» (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах Пять последних матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл у «Локомотива» два последних встречи

выиграл у «Локомотива» два последних встречи Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.