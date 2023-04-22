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ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2023)

сегодня, 16:57
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.884.46
Pari 1.80 3.85 4.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ЦСКА набрал максимальные 15 очков в пяти последних турах РПЛ и показывает качественный футбол, который подкрепляет результатом. Благодаря этому, «армейцы» смогли выйти на четвертое место с 44 баллами и только два пункта уступаю идущему вторым «Ростову». В предстоящей игре с «железнодорожниками» хозяевам нужна победа, чтобы не выпадать из борьбы за вторую позицию в таблице. В прошлом матче чемпионата ЦСКА обыграл на выезде «Урал» (2:1), а в кубке сыграл вничью с командой из Екатеринбурга (1:1).

«Локомотив» во второй половине сезона выглядит в разы лучше себя прежнего, что подтверждают 12 набранных очков в пяти турах. Коллектив смог покинуть зону вылета и сейчас занимает уже 10 место с 28 баллами, имея девять пунктов в запасе перед 13 местом турнирной таблицы. Матч с ЦСКА является центральным в этот игровой день и потребует от гостей максимума из возможностей на футбольном поле. Два последних матча «железнодорожники» выиграли у «Оренбурга» (4:1) и уступили «Зениту» (1:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»
  • ЦСКА выиграл у «Локомотива» два последних встречи
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.79 1.62 2.37
Pari 2.05 1.78
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 18:25
Ну за 1.5 гол номинальных гостей мне кажется здесь просто уверенным подарком. Защита ЦСКА на неделе "фейлила" и с менее грозными "шмелями", пропустив от Урала дважды в 2-х матчах. Локомотив на подъеме, обладает очень качественной атакой. да и форма команды просто огонь сейчас. К тому же подопечные Галактионова к московскому дерби подходят гораздо свежее соперника, который давил на Урал 90 минут и немало на это затратил сил. Локомотив в таком состоянии, что и очки тут легко набрать может, но гол свой забить "железнодорожники" должны. Во второй части чемпионата они они забивают в каждом матче (6 игр подряд).
Гость
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