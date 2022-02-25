«Эмполи» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.02.2022)

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вчера, 17:40

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66. В случае сенсационной победы домашней команды порадует коэффициент 5.3. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.73. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.07. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эмполи» не может на данный момент прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Команда в последних турах отважно сражалась в попытках зацепиться за очки, но проиграла на выезде «Сампдории» (0:2), а также расписала ничьи (1:1) и (0:0) с «Болоньей» и «Кальяри». После 26 сыгранных встреч коллектив находится на 12 месте в турнирной таблице.

«Ювентус» продолжает битву за место в Лиге чемпионов и медали чемпионата. После 26 игр клуб расположился на четвертом месте в таблице и отстает от «Наполи» на семь очков. В последних поединках одержать победы не удалось, на табло были зафиксированы ничьи (1:1) с «Торино» и «Аталантой». Также несколько дней назад состоялся поединок 1/8 финала ЛЧ , где с «Вильярреалом» была также расписана ничья (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает 10 поединков (шесть ничьих и четыре поражения)

У «Ювентуса» четыре ничьих и две победы в последних шести играх

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Три последних матча и «Эмполи» и «Ювентуса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает футбол с тотальным преимуществом гостей. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.