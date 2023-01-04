«Эспаньол» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 3.4. Коэффициент на ничью составляет 3.2.
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07 января 2023, 23:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.02, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Эспаньол» давно не выигрывает в чемпионате Испании, но большую часть матчей завершает ничейными результатами. Тем не менее, это не приносит высоких мест и на данный момент команда из Барселоны занимает лишь 16 место с 13 баллами. Чтобы продвинуться выше и обезопасить себя от зоны вылета, очень важно начать побеждать и возможно с этой встречи. В прошлом матче кубка «Эспаньол» обыграл в дополнительное время «Сельту» (3:1), а в чемпионате вырвал ничью в игре с «Барселоной» (1:1).
«Жирона» давно не проигрывала в Ла Лиге и старается набирать очки в каждом матче. Команда занимает 12 место с 17 очками, но опережает трех соперников лишь по дополнительным показателям, поэтом расслабляться очень рано. В матче с нестабильным «Эспаньолом» у гостей есть хорошая возможность набрать важные баллы и продлить серию без поражений. В прошлом туре «Жирона» разошлась миром с «Райо Вальекано» (2:2), а в кубке уступила на выезде «Касерено» (1:2).
Информация для ставок
- «Эспаньол» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти выездных матчей «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Эспаньол» выиграл две из пяти последних встреч с «Жироной» при трех поражениях
Прогноз
Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.