«Эспаньол» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

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вчера, 18:11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 3.4. Коэффициент на ничью составляет 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.02, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Эспаньол» давно не выигрывает в чемпионате Испании, но большую часть матчей завершает ничейными результатами. Тем не менее, это не приносит высоких мест и на данный момент команда из Барселоны занимает лишь 16 место с 13 баллами. Чтобы продвинуться выше и обезопасить себя от зоны вылета, очень важно начать побеждать и возможно с этой встречи. В прошлом матче кубка «Эспаньол» обыграл в дополнительное время «Сельту» (3:1), а в чемпионате вырвал ничью в игре с «Барселоной» (1:1).

«Жирона» давно не проигрывала в Ла Лиге и старается набирать очки в каждом матче. Команда занимает 12 место с 17 очками, но опережает трех соперников лишь по дополнительным показателям, поэтом расслабляться очень рано. В матче с нестабильным «Эспаньолом» у гостей есть хорошая возможность набрать важные баллы и продлить серию без поражений. В прошлом туре «Жирона» разошлась миром с «Райо Вальекано» (2:2), а в кубке уступила на выезде «Касерено» (1:2).

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти выездных матчей «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Эспаньол» выиграл две из пяти последних встреч с «Жироной» при трех поражениях

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.