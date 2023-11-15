Эстония – Австрия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Эстонии оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

Эстония не смогла удивить в этом отборе и может спокойно доигрывать сезон, ведь вряд ли она сможет сдвинуться с последней позиции с одним очков в активе. Соперник хозяев наоборот предельно мотивирован, поэтому придется сдерживать их атакующий потенциал на протяжении большей части поединка. Два последних матча Эстонии завершились ничьей с Таиландом (товарищеская встреча) и поражению на своем поле от Азербайджана (0:2).

Сборная Австрии показывает хорошие результаты и практически обеспечила себе путевку на чемпионат Европы. Коллектив идет на втором месте с 16 баллами и всего на один пункт отстает от Бельгии. Тем не менее, коллективу все равно необходимо добиваться побед, чтобы избавить себя и болельщиков от нервных концовок. В прошлой игре Австрия минимально одолела Азербайджан на выезде (1:0), а немного ранее уступила на своем поле Бельгии (2:3).

Информация для ставок

Эстония не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Сборная Австрии не проигрывает на выезде четыре поединка подряд

Австрия выиграла все три встречи у сборной Эстонии

Прогноз

Предполагаем, что поединок пройдет под диктовку австрийцев и завершится их уверенной победой. Рекомендуем сделать ставку на гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.