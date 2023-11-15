Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Эстония – Австрия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

вчера, 21:06
Австрия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Эстонии оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle11.365.791.29
Лига Ставок 12.00 5.80 1.28

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

Эстония не смогла удивить в этом отборе и может спокойно доигрывать сезон, ведь вряд ли она сможет сдвинуться с последней позиции с одним очков в активе. Соперник хозяев наоборот предельно мотивирован, поэтому придется сдерживать их атакующий потенциал на протяжении большей части поединка. Два последних матча Эстонии завершились ничьей с Таиландом (товарищеская встреча) и поражению на своем поле от Азербайджана (0:2).

Сборная Австрии показывает хорошие результаты и практически обеспечила себе путевку на чемпионат Европы. Коллектив идет на втором месте с 16 баллами и всего на один пункт отстает от Бельгии. Тем не менее, коллективу все равно необходимо добиваться побед, чтобы избавить себя и болельщиков от нервных концовок. В прошлой игре Австрия минимально одолела Азербайджан на выезде (1:0), а немного ранее уступила на своем поле Бельгии (2:3).

Информация для ставок

  • Эстония не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Сборная Австрии не проигрывает на выезде четыре поединка подряд
  • Австрия выиграла все три встречи у сборной Эстонии

Прогноз

Предполагаем, что поединок пройдет под диктовку австрийцев и завершится их уверенной победой. Рекомендуем сделать ставку на гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.40 2.10 1.78 1.64 2.34
Лига Ставок 2.13 1.74 1.66 2.25
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 