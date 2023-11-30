«Фрайбург» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 12:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. На ничейный результат можно поставить по 3.95, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Фрайбург» лидирует в своей группе вместе с «Бетисом» и набрал уже девять очков. Команда имеет максимальные шансы на выход в плей-офф и чтобы сделать это с первого места важно выиграть два оставшихся тура, что может случиться с большой вероятностью. В чемпионате Германии коллектив занимает только девятое место, а в двух последних матчах поделил очки с «Дармштадтом» (1:1) и проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).

«Олимпиакос» не был убедителен в стартовых турах и за четыре игры смог добыть всего четыре пункта. Шансов на выход в плей-офф турнира немного и только победы в двух оставшихся турах теоретически могут оставить греков в Лиге Европы. В чемпионате Греции клуб идет на втором месте и отстает на один пункт от лидера. В прошлом туре «Олимпиакос» выиграл у «Панетоликоса» (3:1), а ранее переиграл на выезде «Астерас» (2:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Олимпиакос» всего один раз сыграл вничью за 10 последних встреч

«Фрайбург» выиграл три из четырех матчей у «Олимпиакоса»

Три из четырех последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой результативно и в этот раз также наверняка будет забито немало мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.