«Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

1642676520

вчера, 14:02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.02. На ничейный результат можно поставить по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.81.

Форма команд

«Кельн» находится на предпоследнем месте в чемпионате и пытается бороться за сохранение места в Бундеслиге. Команда сделала несколько важных шагов в последних матчах, но этого еще не хватает для достижения цели. Коллектив отстает от 15 места на одно очко. В двух последних турах «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2) и победил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1).

«Фрайбург» немного сдал в результатах и в последних пяти турах смог добыть всего одну победу. Такая ситуация привела к тому, что клуб опустился на шестое место с набранными 30 очками. Тем не менее, коллектив уверенно выступает на своем стадионе и постарается набрать максимум очков с нестабильным соперником. В прошлом туре «Фрайбург» выиграл на выезде у «Хоффенхайма» (4:1) в кубке Германии, а ранее крупно проиграла на выезде «Боруссии» Д (1:5).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только два матча из десяти последних матчей на своем стадионе

Пять последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют — нет»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл пять из семи выездных матчей у «Фрайбурга»

Прогноз

«Фрайбург» имеет проблемы с результатами в последних матчах, но все равно считается фаворитом в этом поединке. Предполагаем, что хозяева постараются сыграть первым номером и еще в первом тайме обеспечить себе преимущество, а затем довести дело до победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.