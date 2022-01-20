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«Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

вчера, 14:02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.02. На ничейный результат можно поставить по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.714.03
Фонбет 1.95 3.40 4.05
Мелбет 2.04 3.54 4.12
1XBET 2.04 3.54 4.12
BetBoom 2.01 3.44 4.09

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.81.

Форма команд

«Кельн» находится на предпоследнем месте в чемпионате и пытается бороться за сохранение места в Бундеслиге. Команда сделала несколько важных шагов в последних матчах, но этого еще не хватает для достижения цели. Коллектив отстает от 15 места на одно очко. В двух последних турах «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2) и победил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1).

«Фрайбург» немного сдал в результатах и в последних пяти турах смог добыть всего одну победу. Такая ситуация привела к тому, что клуб опустился на шестое место с набранными 30 очками. Тем не менее, коллектив уверенно выступает на своем стадионе и постарается набрать максимум очков с нестабильным соперником. В прошлом туре «Фрайбург» выиграл на выезде у «Хоффенхайма» (4:1) в кубке Германии, а ранее крупно проиграла на выезде «Боруссии» Д (1:5).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл только два матча из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Пять последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Штутгарт» выиграл пять из семи выездных матчей у «Фрайбурга»

Прогноз

«Фрайбург» имеет проблемы с результатами в последних матчах, но все равно считается фаворитом в этом поединке. Предполагаем, что хозяева постараются сыграть первым номером и еще в первом тайме обеспечить себе преимущество, а затем довести дело до победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.39 2.02 1.81 1.58 2.39
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:05
Победа команды "Фрайбурга" в этом матче. Удачи
vhahfvw52ucp
vhahfvw52ucp
вчера в 16:10
Футбольный клуб «Фрайбург» одержит победу.
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