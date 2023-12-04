«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

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сегодня, 18:30

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.05. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Фулхэм» мало побеждает в последних турах чемпионата Англии и закономерно опустился ниже середины турнирной таблицы. Сейчас команда идет только на 14 месте с 15 баллами и на два пункта опережает нынешнего соперника. Чтобы вернуться хотя бы в топ-10 АПЛ , лондонскому клубу необходимо более стабильно набирать баллы. Два последних матча «Фулхэма» завершились поражением на выезде от «Ливерпуля» (3:4) и успехом с «Вулверхэмптоном» (3:2).

«Ноттингем Форест» практически не выигрывает в последние месяцы и если ситуация не изменится, то клуб совсем скоро опустится в зону вылета. Сейчас «лесники» занимают 15 место с 13 баллами, но тренерскому штабу нужно вносить серьезные изменения в игру и тренировочный процесс, чтобы исправить результаты. В последнем туре АПЛ «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Эвертону» (0:1), а ранее уступил и «Брайтону» (2:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фулхэма» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Ноттингем Форест» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ

«Фулхэм» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ноттингем Форест»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фулхэм» много забивает, но пропускает еще больше. Предполагаем, что в этот раз команда сможет победить своего соперника, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.