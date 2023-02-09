«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

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сегодня, 10:12

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фулхэм» вот уже несколько матчей не может победить в АПЛ и команде пришлось немного подвинуться по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут только победы. Два последних поединка «Фулхэма» завершились победой в кубке ФА над «Сандерлендом» (3:2) и ничьей с «Челси» в чемпионате (0:0).

«Ноттингем Форест» набрал 11 очков в пяти последних турах АПЛ , что помогло команде покинуть зону вылета и чувствовать себя более уверенно. Сейчас новичок АПЛ занимает 13 место с 24 пунктами и опережает «красную зону» на шесть баллов. Даже ничья станет хорошим результатом для гостей в этой встрече, а победа поможет продвинуться еще выше. В прошлом туре «Ноттингем Форест» минимально обыграл «Лидс» (1:0) в АПЛ , а в кубке Английской Лиги проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

«Ноттингем Форест» выиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Фулхэм» выиграл три из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.