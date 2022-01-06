«Гранада» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (08.01.2022)

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06 января 2022, 19:05

8 января 2022 года состоится поединок — «Гранада — Барселона». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде. Отметим, что этот матч состоится в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победу «Гранады» оценили в 4.70. Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Гранада» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 23 мяча и пропустил 26 голов. В последних матчах «Гранада» сыграла со счетом 0:0 против «Эльче», а также обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:1 и выиграла у «Мальорки» 4:1,

«Барселона» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды восемь побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 22 гола. В последних встречах каталонский клуб выиграл у «Мальорки» 0:1, а также сыграл вничью с «Севильей» 1:1 и обыграл «Эльче» 3:2. «Барселона» набирает обороты, но у каталонцев есть большая проблема — потери в основной обойме. Большая часть игроков не принимает участие в матчах из-за травм и коронавируса.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает вот уже четыре поединка подряд

«Гранада» не проигрывает три поединка кряду

У «Барселоны» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба играют в атакующий футбол и могут порадовать болельщиков забитыми мячами в грядущем туре Примеры.