ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гранада» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (08.01.2022)

06 января 2022, 19:05

8 января 2022 года состоится поединок — «Гранада — Барселона». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде. Отметим, что этот матч состоится в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.703.901.76
Фонбет 4.70 3.80 1.76
Мелбет 4.80 3.96 1.80
1XBET 4.84 3.92 1.80
BetBoom 4.78 3.78 1.79

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победу «Гранады» оценили в 4.70. Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Гранада» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 23 мяча и пропустил 26 голов. В последних матчах «Гранада» сыграла со счетом 0:0 против «Эльче», а также обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:1 и выиграла у «Мальорки» 4:1,

«Барселона» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды восемь побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 22 гола. В последних встречах каталонский клуб выиграл у «Мальорки» 0:1, а также сыграл вничью с «Севильей» 1:1 и обыграл «Эльче» 3:2. «Барселона» набирает обороты, но у каталонцев есть большая проблема — потери в основной обойме. Большая часть игроков не принимает участие в матчах из-за травм и коронавируса.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает вот уже четыре поединка подряд
«Гранада» не проигрывает три поединка кряду
У «Барселоны» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба играют в атакующий футбол и могут порадовать болельщиков забитыми мячами в грядущем туре Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.01 1.87 1.61 2.41
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.04 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 03:03
Победа команды "Барселоны" в этом матче и обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
06 января в 19:25
Барса не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100