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«Интер» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.02.2023)

сегодня, 13:45
Порту

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно по коэффициенту 1.75. Победа «Порту» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Лига чемпионов 2022/2023
Интер
Порту
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
22 февраля 2023, 23:00
среда
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.745.15
Лига Ставок 1.87 3.65 4.30
Мелбет 2.01 3.62 4.12

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Интер» в последние годы не радует болельщиков долгими выступлениями в Лиге Чемпионов и в этот раз клуб постарается исправить сложившуюся не в их пользу статистику. В чемпионате «черно-синие» идут на втором месте и проигрывают лидеру 15 баллов, поэтому могут сконцентрироваться на встрече с «Порту». Два последних матча «Интера» завершились домашней победой над «Удинезе» (3:1) и ничьей с «Сампдорией (0:0).

„Порту“ все-таки смог выйти из самой странной группы Лиги Чемпионов и это команде удалось с первого места. „Интер“ очень неприятный соперник для любого клуба, а поэтому португальцев ждет много борьбы и качественная оборона, через которую не так просто пройти. „Порту“ занимает второе место в чемпионате и отстает от „Бенфики“ на два очка. В прошлом туре команда обыграла „Риу Аве“ на своем поле (1:0), а ранее на выезде одолел „Спортинг“ (2:1).

Информация для ставок

  • „Интер“ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • „Порту“ одержал восемь побед в десяти матчах на выезде при двух ничьих
  • „Интер“ выиграл у „Порту“ три из четырех последних матчей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Интер“ играет очень прагматично, а на своем поле команда мало что позволит создать сопернику. Предполагаем, что хозяева одержат победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.85 2.05 1.45 2.89
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.50 2.55
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