«Кадис» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.10.2023)

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вчера, 19:02

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Кадис» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициент 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кадис» уже давно не может победить в чемпионате Испании и все ниже скатывается к зоне вылета. На данный момент коллектив расположился уже на 16 месте с девятью баллами, что на три пункта больше, чем у идущей в красной зоне Сельты. В игре с такой же нестабильной «Севильей» у хозяев определенно будут шансы зацепиться за очки. Два последних матча «Кадиса» завершились поражениями от «Валенсии» (0:2) и «Жироны» (0:1).

«Севилья» также имеет проблемы с победами и вынуждена ограничиваться большим количеством ничьих. Такие результаты приводят к тому, что сейчас коллектив занимает в Ла Лиге только 13 место с девятью баллами. В выездной игре с «Кадисом» гости считаются фаворитами, но должны показать максимум на поле, чтобы достичь благоприятного исхода. В матче Лиги Чемпионов «Севилья» проиграла «Арсеналу» (1:2), а в чемпионате поделила очки с «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

«Кадис» выиграл только два поединка из десяти последних

«Севилья» выиграла 11 из 12 последних личных встреч с «Кадисом»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба максимально нуждаются в очках и будут максимально аккуратно играть в обороне. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.