Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кадис» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.10.2023)

вчера, 19:02
Севилья

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Кадис» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициент 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.523.392.20
Лига Ставок 3.50 3.40 2.22
Pari 3.50 3.40 2.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кадис» уже давно не может победить в чемпионате Испании и все ниже скатывается к зоне вылета. На данный момент коллектив расположился уже на 16 месте с девятью баллами, что на три пункта больше, чем у идущей в красной зоне Сельты. В игре с такой же нестабильной «Севильей» у хозяев определенно будут шансы зацепиться за очки. Два последних матча «Кадиса» завершились поражениями от «Валенсии» (0:2) и «Жироны» (0:1).

«Севилья» также имеет проблемы с победами и вынуждена ограничиваться большим количеством ничьих. Такие результаты приводят к тому, что сейчас коллектив занимает в Ла Лиге только 13 место с девятью баллами. В выездной игре с «Кадисом» гости считаются фаворитами, но должны показать максимум на поле, чтобы достичь благоприятного исхода. В матче Лиги Чемпионов «Севилья» проиграла «Арсеналу» (1:2), а в чемпионате поделила очки с «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Севильи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Кадис» выиграл только два поединка из десяти последних
  • «Севилья» выиграла 11 из 12 последних личных встреч с «Кадисом»
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба максимально нуждаются в очках и будут максимально аккуратно играть в обороне. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.56 1.79 2.11 1.41 3.01
Лига Ставок 2.45 1.56 1.77 2.08 1.40 2.96
Pari 1.77 2.08
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 