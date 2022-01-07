«Кальяри» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Болонья». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Кальяри» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.
Форма команд
«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и выступает с переменным успехом в последних турах. Клуб занимает десятое место, набрав 27 очков, но реализация оставляет желать лучшего, ведь разница мячей не в его пользу (27:31). Предстоящий матч с одним из аутсайдеров Серии А дает хороший шанс команде набрать очередные три очка. В прошлом матче чемпионата Италии «Болонья» крупно обыграла «Сассуоло» (3:0), а ранее на своем поле проиграла «Ювентусу» (0:2).
«Кальяри» продолжает находиться в зоне вылета чемпионата Италии, отставая от «Специи» на три пункта. Команда только в последнем туре смогла прервать серию без побед, однако этого очень мало, чтобы чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. Последние два матча для «Кальяри» в чемпионате Италии закончились победой над «Сампдорией» (2:1) и поражением от «Ювентуса» (0:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей с «Кальяри» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кальяри» забивал в восьми из десяти последних домашних матчей
- «Болонья» выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде
- Три из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обеим командам нужна победа, поэтому коллективы не будут сильно рисковать и открываться. Предполагаем, что матч не будет богат на забитые мячи. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97 можно сделать в букмекерской конторе Фонбет.