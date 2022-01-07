«Кальяри» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Болонья». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Кальяри» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и выступает с переменным успехом в последних турах. Клуб занимает десятое место, набрав 27 очков, но реализация оставляет желать лучшего, ведь разница мячей не в его пользу (27:31). Предстоящий матч с одним из аутсайдеров Серии А дает хороший шанс команде набрать очередные три очка. В прошлом матче чемпионата Италии «Болонья» крупно обыграла «Сассуоло» (3:0), а ранее на своем поле проиграла «Ювентусу» (0:2).

«Кальяри» продолжает находиться в зоне вылета чемпионата Италии, отставая от «Специи» на три пункта. Команда только в последнем туре смогла прервать серию без побед, однако этого очень мало, чтобы чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. Последние два матча для «Кальяри» в чемпионате Италии закончились победой над «Сампдорией» (2:1) и поражением от «Ювентуса» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей с «Кальяри» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кальяри» забивал в восьми из десяти последних домашних матчей

«Болонья» выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обеим командам нужна победа, поэтому коллективы не будут сильно рисковать и открываться. Предполагаем, что матч не будет богат на забитые мячи. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97 можно сделать в букмекерской конторе Фонбет.