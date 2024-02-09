«Кальяри» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (10.02.2024)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Кальяри» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кальяри» выиграл лишь одну встречу из пяти последних, что не может радовать болельщиков и руководство. Для команды очень важно сохранить прописку в Серии А, но на данный момент она занимает 18 место в зоне вылета и набрала 18 очков. Тем не менее, любой успешный результат может поднять хозяев выше по таблице. В прошлом туре команда крупно проиграла на выезде «Роме» (0:4), а ранее уступила «Торино» (1:2).

«Лацио» в последних поединках выглядит неуверенно и теряет очки. Коллектив занимает лишь девятое место с 34 баллами и уступает «Фиорентине» лишь по дополнительным показателям. В поединке на выезде с аутсайдером римлянам нельзя недооценивать соперника, иначе баллы будут потеряны в очередной раз, а ситуация станет еще сложнее. Два последних матча «Лацио» завершились поражением от «Аталанты» (1:3) и ничьей с «Наполи» (0:0).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл три последних поединка в чемпионате Италии

Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Кальяри» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Лацио»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» считается фаворитом в этом противостоянии и должен добывать победу, ведь очки римскому клубу очень нужны. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.