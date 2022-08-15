«Карабах» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (17.08.2022)

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сегодня, 11:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 2.4. Успех «Виктории Пльзень» оцениваются по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.62. «Обе забьют» — 2.05, хотя бы одна команда не забьет – 1.8.

Форма команд

«Карабах» прошел в полуфинале квалификации «Ференцварош», причем ключевую победу одержал на стадионе соперника. Команда стремится пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, что для клуба и страны станет огромным успехом. Именно поэтому на своем поле коллектив постарается добиться преимущества, чтобы комфортнее чувствовать себя в Чехии. В прошлом матче «Карабах» обыграл в чемпионате «Сумгаит» (2:0), а ранее одолел «Ференцварош» в Лиге Чемпионов (3:1).

«Виктория Пльзень» было также непросто с «Шерифом», который пошумел в прошлой Лиге Чемпионов, однако она смогла добиться двух побед с одинаковым счетом (2:1). Теперь для попадания в группу остается пройти «Карабах», что будет также непростой задачей. Это противостояние интересно тем, что оба клуба давно не видели в Лиге Чемпионов и они имеют шанс заявить о себе. В последнем туре чемпионата «Виктория Пльзень» обыграла «Градец-Крапове» (2:1) и делит первое место в таблице с двумя конкурентами, имея по семь очков.

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Карабаха» завершились исходом «обе забьют»

«Виктория Пльзень» выиграл шесть из семи последних встреч во всех турнирах

«Карабах» забивал в девяти из десяти домашних поединках за последнее время

Прогноз

«Карабах» показал, что умеет добиваться результатов и на выезде, но все же на родном стадионе болельщики будут гнать команду вперед. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу клуба из Азербайджана по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.