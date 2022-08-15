«Карабах» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (17.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 2.4. Успех «Виктории Пльзень» оцениваются по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.25.
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17 августа 2022, 19:45
среда
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.62. «Обе забьют» — 2.05, хотя бы одна команда не забьет – 1.8.
Форма команд
«Карабах» прошел в полуфинале квалификации «Ференцварош», причем ключевую победу одержал на стадионе соперника. Команда стремится пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, что для клуба и страны станет огромным успехом. Именно поэтому на своем поле коллектив постарается добиться преимущества, чтобы комфортнее чувствовать себя в Чехии. В прошлом матче «Карабах» обыграл в чемпионате «Сумгаит» (2:0), а ранее одолел «Ференцварош» в Лиге Чемпионов (3:1).
«Виктория Пльзень» было также непросто с «Шерифом», который пошумел в прошлой Лиге Чемпионов, однако она смогла добиться двух побед с одинаковым счетом (2:1). Теперь для попадания в группу остается пройти «Карабах», что будет также непростой задачей. Это противостояние интересно тем, что оба клуба давно не видели в Лиге Чемпионов и они имеют шанс заявить о себе. В последнем туре чемпионата «Виктория Пльзень» обыграла «Градец-Крапове» (2:1) и делит первое место в таблице с двумя конкурентами, имея по семь очков.
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Карабаха» завершились исходом «обе забьют»
- «Виктория Пльзень» выиграл шесть из семи последних встреч во всех турнирах
- «Карабах» забивал в девяти из десяти домашних поединках за последнее время
Прогноз
«Карабах» показал, что умеет добиваться результатов и на выезде, но все же на родном стадионе болельщики будут гнать команду вперед. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу клуба из Азербайджана по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.