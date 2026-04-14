Кейна никто не остановит. Англичанин выиграет «Золотую бутсу» в этом сезоне

вчера, 21:08

Подведем промежуточные итоги гонки лучших бомбардиров в Европе.

Сейчас мы живем в эпоху, когда доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду в гонке бомбардиров становится лишь воспоминанием. Теперь за звание лучшего снайпера сражаются другие герои. Без лишних слов представляем вам топ-10 бомбардиров пяти ведущих европейских лиг (Премьер-Лига, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) в этом сезоне.

Примечание: если у двух игроков одинаковое количество голов, выше стоит тот, кто провел меньше минут на поле.

10. Эстебан Леполь – 15 голов

Форвард «Ренна» — относительно малоизвестное имя в мировом футболе, но это не мешает ему блестяще выступать в Лиге 1. В текущем сезоне чемпионата Франции он забил 15 голов и отдал три результативные передачи, в последнее время Леполь особенно впечатляет своей игрой, ведя «Ренн» в Лигу чемпионов. Два очка от «Марселя», три – от «Лилля». Вполне можно зацепить путевку. Забив семь голов в последних девяти матчах Лиги 1, Леполь словно намекает Дидье Дешаму, что можно было бы захватить его на ЧМ . Эстебан сейчас находится в превосходной форме. Леполь дружно жить не собирается, готов рвать на части соперников в чемпионате Франции.

9. Анте Будимир – 16 голов

Опытный нападающий «Осасуны» действительно недооценен многими экспертами и болельщиками. Он приближается к отметке в сто голов в Ла Лиге, сыграв важную роль в новейшей истории клуба. Будимир не отличается особой результативностью в сборной Хорватии, но на мундиаль он, вероятно, поедет.

8. Хоакин Паничелли – 16 голов

Аргентинский нападающий Паничелли забил 20 голов за «Мирандес» в Сегунде, после чего перешел в «Страсбур» из Лиги 1. Паничелли ярко начал свою карьеру в новом клубе и стал одним из самых перспективных молодых талантов этого сезона. Он хорошо играл под руководством сеньора Росеньора, а при Гари О'Ниле, вероятно, стал еще лучше, забив семь голов в последних 10 матчах во всех соревнованиях. У него есть шанс попасть в сборную Аргентины на ЧМ -2026.

7. Лаутаро Мартинес – 16 голов

В своих первых 10 играх этого сезона аргентинец забил всего три гола в Серии А, но в следующих семи матчах он отличился семь раз и поднялся на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии. После травмы главного бомбардира в матче против «Будё-Глимта» борьба «Интера» за Скудетто немного застопорилась, но после возвращения Лаутаро на поле команда снова начала показывать яркую игру – разгромили «Рому» со счетом 5:2, причем Мартинес забил два гола. Потом была победа над «Комо» 4:3, но Лаутаро сидел на лавке.

6. Дениз Ундав – 18 голов

«Штуттгарту» нужно было найти замену Нику Вольтемаде. И с Ундавом угадали. Бывший нападающий «Брайтона» забил 18 голов в 23 играх этого сезона. Если бы не сумасшедшая статистика Кейна, то именно Ундав шел бы первым в списке бомбардиров Бундеслиги этого сезона.

5. Тьяго – 21 гол

Никто из привычных претендентов на титул лучшего бомбардира АПЛ не пытается догнать Холанда в этом сезоне. За Эрлингом решил погнаться только бразилец из «Брентфорда». В Премьер-Лиге много звёздных нападающих, чьи статистические показатели в этом сезоне меркнут по сравнению с результатами Тьяго. Восходящая звезда сезона 2025/26 борется за место в составе сборной Бразилии Карло Анчелотти. В идеале «Брентфорду» стоит продать Тьяго этим летом, чтобы заработать большие деньги. Если попадет на ЧМ , то сделать это нужно сразу после мундиаля.

4. Ведат Мурики – 21 гол

«Мальорка» оказалась втянута в борьбу за выживание в Ла Лиге, одержав всего девять побед за весь сезон. Но у них может быть преимущество перед соперниками в лице надежного бомбардира. Мурики относительно хорошо зарекомендовал себя в Испании, но в этом сезоне он вывел свою игру на новый уровень. Можно с уверенностью утверждать, что ни один игрок Ла Лиги не играет столь важную роль для своего клуба, как Мурики для «Мальорки». Если бы не он, то шансов на сохранение прописки в Ла Лиге у «Мальорки» просто не было бы.

3. Эрлинг Холанд – 22 гола

Он достиг отметки в сто голов в Премьер-Лиге в рекордно короткие сроки и в первой половине сезона выглядел совершенно неудержимым. Однако Холанд будет с опаской смотреть на Тьяго, ведь в 2026 году норвежец забил всего три гола в 12 матчах АПЛ . Его хет-трик в Кубке Англии против «Ливерпуля» намекал на то, что он может снова зажечь в чемпионате, но затем Эрлинг не смог забить в матче против «Челси».

2. Килиан Мбаппе – 23 гола

Похоже, Мбаппе полон решимости закрепить за собой статус лучшего футболиста в мире в эпоху после Месси и Роналду. Забивает много, но хочет победить в Лиге чемпионов. А сделать это в нынешнем сезоне будет крайне сложно. В этом сезоне он забил 23 гола в 26 матчах Ла Лиги. Еще трофей Пичичи, кажется, уже у него в руках. Но в последних четырех матчах Ла Лиги он не смог забить – засуха. Может, много времени уделяет своей новой девушке?

1. Харри Кейн – 31 гол

В первой половине сезона казалось, что Кейн будет до последнего тура сражаться за «Золотую бутсу» с Холандом и Мбаппе, но потом Харри начал уничтожать соперников. Для Кейна это мощное достижение — в Бундеслиге ведь меньше туров, чем в других топ-лигах. В последнее время он показывает невероятную игру, забивая в среднем по голу каждые 66 минут в Бундеслиге. Поскольку чемпионство «Бавария» себе практически обеспечила, Венсан Компани может дать отдых Кейну, чтобы он набрался сил на Лигу чемпионов. Мюнхенцы намерены победить и там.