«Краснодар» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Балтики» оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 20:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Краснодар» потерял свое преимущество в чемпионате России и пропустил вперед «Зенит», который даже без нескольких лидеров прошлого сезона выглядит сильнее остальных. Команда перед стартом очередного тура занимает второе место с 46 баллами и отстает от лидера на четыре пункта. Чтобы сохранить шансы на борьбу за золото, «быки» обязаны обыгрывать аутсайдера. В двух последних матчах «Краснодар» обыграл на своем поле «Факел» (2:0) и проиграл «Зениту» (1:2).
«Балтика» выиграла два последних матча в чемпионате России и очень рассчитывает выбраться из зоны вылета до завершения сезона. Коллектив идет на 14 месте с 23 баллами и всего на три пункта отстает от «Оренбурга», который уже сыграл на один матч больше. В случае победы, гости сравняются с конкурентом по очками и даже будут иметь игру в запасе. В двух последних встречах в рамках РПЛ «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (2:1) и разгромила «Ахмат» (7:1).
Информация для ставок
- «Балтика» выиграла в четырех поединках на выезде из десяти во всех турнирах
- «Краснодар» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
«Краснодар» часто теряет очки, но в этой ситуации не имеет права это делать. Предполагаем, что хозяева смогут дожать своего оппонента и набрать три важных очка, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.