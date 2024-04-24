«Краснодар» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2024)

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сегодня, 18:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Балтики» оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Краснодар» потерял свое преимущество в чемпионате России и пропустил вперед «Зенит», который даже без нескольких лидеров прошлого сезона выглядит сильнее остальных. Команда перед стартом очередного тура занимает второе место с 46 баллами и отстает от лидера на четыре пункта. Чтобы сохранить шансы на борьбу за золото, «быки» обязаны обыгрывать аутсайдера. В двух последних матчах «Краснодар» обыграл на своем поле «Факел» (2:0) и проиграл «Зениту» (1:2).

«Балтика» выиграла два последних матча в чемпионате России и очень рассчитывает выбраться из зоны вылета до завершения сезона. Коллектив идет на 14 месте с 23 баллами и всего на три пункта отстает от «Оренбурга», который уже сыграл на один матч больше. В случае победы, гости сравняются с конкурентом по очками и даже будут иметь игру в запасе. В двух последних встречах в рамках РПЛ «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (2:1) и разгромила «Ахмат» (7:1).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла в четырех поединках на выезде из десяти во всех турнирах

«Краснодар» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Краснодар» часто теряет очки, но в этой ситуации не имеет права это делать. Предполагаем, что хозяева смогут дожать своего оппонента и набрать три важных очка, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.