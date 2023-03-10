«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (11.03.2023)

1678433884

сегодня, 10:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Краснодара» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Краснодар» в последних матчах выступает неважно и с трудом набирает очки. Это привело к тому, что «быки» опустились уже на восьмое место с 26 баллами и отстают от нынешнего соперника на шесть пунктов. Команда вряд ли приходится рассчитывать на самые высокие места, но исправлять результаты нужно как можно быстрее. В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), а ранее обыграл в кубке ЦСКА (1:0), но не смог пройти дальше по итогам двух поединков.

«Динамо» М также только «вкатывается» во вторую часть сезона, однако в последних пяти турах РПЛ команда набрала 12 баллов и закономерно идет на четвертом месте в таблице. У гостей будет хорошая возможность воспользоваться не лучшей формой «Краснодара» и настроиться на победу. В прошлом туре чемпионата «Динамо» М минимально обыграло «Крылья Советов» (1:0), а в кубке России разошлось миром с тем же клубом из Самары (1:1) и покинуло турнир, так как первый матч был проиграл (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей московского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Краснодар» не проигрывает на своем стадионе уже шесть матчей подряд

«Динамо» М выиграло у «Краснодара» четыре из пяти последних матчей

Восемь из десяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают в личных встречах между собой и учитывая погодные условия можно предположить, что в этот раз мало что изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.